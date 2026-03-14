Kórházból jelentkezett Galla Miklós – fontos hírt osztott meg állapotáról

Egy régóta tartó problémától szeretne megszabadulni a beavatkozás után.
2026. március 14., szombat 15:31
Galla Miklós szombaton a Facebook-oldalán osztotta meg követőivel, hogy jelenleg kórházban tartózkodik, ahol több vizsgálaton is átesett, és hamarosan egy beavatkozásra is sor kerülhet.

Kedves mindenki! Kórházban vagyok. Végre-valahára megvolt a vastagbél-tükrözésem. Egyáltalán nem fájt, és negatív lett

– írta a bejegyzésében.


Galla Miklós azt is elárulta, hogy a kórházi körülmények között is igyekszik megőrizni jókedvét.

A kórtermemtől 15 méterre van a büfé. Tudok teázni és kávézni

– fogalmazott. A humorista reméli, hogy hamarosan sor kerül a következő beavatkozásra is, amely megszabadíthatja egy régóta fennálló problémától.

Remélem, mielőbb megoperálják a gyomromat, és megszabadulok az átkozott csuklástól

– tette hozzá, miközben megköszönte követői jókívánságait.

Nyitókép: Tények Plusz archív

 

