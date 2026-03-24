Négy év után visszatért az Exatlon Hungary – már az első adás is izgalmas csatákat hozott

Luxusvillaért folyt a harc az első epizódban.
2026. március 24., kedd 13:04
Négy év kihagyás után újra útjának indult a sokak által várt Extalon Hungary, ahol Bajnokok és Kihívók küzdenek egymással, a nyerteseknek járó 15 millió forintos fődíjért.

Már az első adás is rengeteg meglepetést tartogatott, de talán az egyik legújabb újítás, hogy a versenyzők egy úgynevezett Exatlon-bázison élnek, ahol két különböző élettér van egymással szemben. Egyik oldalt egy luxusvilla látható, ahol medence, edzőterem és sok-sok kényelmi extra segíti a fáradt sportolók rehabilitációját.


Ezzel szemben egy jóval szerényebb, egyszerűbb tábor van, kevesebb kényelemmel, ahol egymás mellett fekszenek a spotolók a földön.


A legizgalmasabb az, hogy ezt a két lakhelyet egy üvegfal választja el egymástól, ami így komoly mentális teher lehet a gyérebb lakóhely versenyzőinek. Az első adásban épp ezért az volt a tét, hogy melyik csapat hol fog letáborozni. 


Az első pályán a játékosok egy csúszdán keresztül vetették bele magukat a Karib-tengerbe, majd pallókon futva, ugrálva és kúszva haladtak előre. Ezek után erőnléti és egyensúlyozó gyakorlatok után karikákkal kellett ledobniuk egy asztalról üvegeket.

Az óriási küzdelemben 10-6-ra győztek a Bajnokok így ők foglalhatták el a luxusszállást.


A leggyorsabb férfi és női versenyző karkötőt kapott, amelyekből négy összegyűjtése egy medált ér, ami később akár a kiesés sorsáról is dönthet.


A kedd esti jutalomjátékban egy karibi kalandért folyik majd a harc.

Exatlon Hungary kedd este 20.00-tól a TV2-n!

Nyitókép: TV2 Exatlon Hungary

 

