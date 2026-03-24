Négy év után visszatért az Exatlon Hungary – már az első adás is izgalmas csatákat hozott

Négy év kihagyás után újra útjának indult a sokak által várt Extalon Hungary, ahol Bajnokok és Kihívók küzdenek egymással, a nyerteseknek járó 15 millió forintos fődíjért.

Már az első adás is rengeteg meglepetést tartogatott, de talán az egyik legújabb újítás, hogy a versenyzők egy úgynevezett Exatlon-bázison élnek, ahol két különböző élettér van egymással szemben. Egyik oldalt egy luxusvilla látható, ahol medence, edzőterem és sok-sok kényelmi extra segíti a fáradt sportolók rehabilitációját.



Ezzel szemben egy jóval szerényebb, egyszerűbb tábor van, kevesebb kényelemmel, ahol egymás mellett fekszenek a spotolók a földön.