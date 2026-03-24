Leukémiát diagnosztizáltak a fiatal magyar edzőnél, édesanyja is megszólalt
Négy év után visszatért az Exatlon Hungary – már az első adás is izgalmas csatákat hozott
Négy év kihagyás után újra útjának indult a sokak által várt Extalon Hungary, ahol Bajnokok és Kihívók küzdenek egymással, a nyerteseknek járó 15 millió forintos fődíjért.
Már az első adás is rengeteg meglepetést tartogatott, de talán az egyik legújabb újítás, hogy a versenyzők egy úgynevezett Exatlon-bázison élnek, ahol két különböző élettér van egymással szemben. Egyik oldalt egy luxusvilla látható, ahol medence, edzőterem és sok-sok kényelmi extra segíti a fáradt sportolók rehabilitációját.
Ezzel szemben egy jóval szerényebb, egyszerűbb tábor van, kevesebb kényelemmel, ahol egymás mellett fekszenek a spotolók a földön.
A legizgalmasabb az, hogy ezt a két lakhelyet egy üvegfal választja el egymástól, ami így komoly mentális teher lehet a gyérebb lakóhely versenyzőinek. Az első adásban épp ezért az volt a tét, hogy melyik csapat hol fog letáborozni.
Az első pályán a játékosok egy csúszdán keresztül vetették bele magukat a Karib-tengerbe, majd pallókon futva, ugrálva és kúszva haladtak előre. Ezek után erőnléti és egyensúlyozó gyakorlatok után karikákkal kellett ledobniuk egy asztalról üvegeket.
Az óriási küzdelemben 10-6-ra győztek a Bajnokok így ők foglalhatták el a luxusszállást.
A leggyorsabb férfi és női versenyző karkötőt kapott, amelyekből négy összegyűjtése egy medált ér, ami később akár a kiesés sorsáról is dönthet.
A kedd esti jutalomjátékban egy karibi kalandért folyik majd a harc.
Exatlon Hungary kedd este 20.00-tól a TV2-n!
Nyitókép: TV2 Exatlon Hungary
