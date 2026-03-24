Szívbe markoló sorok: meghalt édesapját köszöntötte a magyar világbajnok

70 éves lenne Telegdy-Kapás Boglárka édesapja, akit lánya hétfőn egy megindító Instagram-bejegyzésben köszöntött fel jelképesen.

Kapás István tavaly nyáron tragikus körülmények között, autóbalesetben vesztette életét az erdélyi Tordaszentlászlón. Az olimpiai bronzérmes, világbajnok úszó számára azért is volt különösen óriási megrázkódtatás édesapja elvesztése, mert néhány évvel korábban, 2021-ben testvérével kapcsolatban is hasonlót kellett átélnie.

Boldog Szülinapot, Apa

– írta közösségi oldalán a népszerű sportoló, hozzátéve, tudja, az elmúlt öt alkalom nem volt boldog, sőt, visszaemlékezett édesapja szavaira, amelyet gyakran elmondott, hogy „kislányom, nekem már sosem lesz az”.