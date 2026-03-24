Kocsis Máté: a Tisza párt informatikusait Ukrajnában képezték ki
Nemzetbiztonsági Bizottság: Az ukránok teljesen behálózták a Tiszát
A Nemzetbiztonsági Bizottság ülését követően közzétett posztjában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta,
Ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait.
A bizottság által közzétett dokumentumból kiderült, hogy a Tisza Párt ukránok által kiképzett informatikusai ki-be jártak a a budapesti ukrán nagykövetségből. A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése szerint, a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel - írja a Magyar Nemzet.
A Direkt36 egyik írásában is szereplő, a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le.
A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.
A nyomozás során emellett a jelentés szerint az is kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.
Emellett a nyilvánosságra hozott anyag szerint, a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében álltak. Az egyik érintett, M. T. ellen korábban többször indult
büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H. D. egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük.
Az informatikus emellett hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.
A Nemzetbiztonsági Bizottság honlapján megjelent dokumentum teljes terjedelmében az alábbi linkre kattintva olvasható.
Mint arról beszámoltunk, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.
Panyi Szabolcs arra is kitért, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben fideszes képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen XI. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.”
Panyi szerint
továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.
A külföldről finanszírozott újságíró hétfőn elismerte a közösségi oldalán, hogy ő hallható a hangfelvételen, amelyen egy forrásával beszél.
Az ügyben érintett Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „durva, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró Orbán Anita barátja.”
+Ez is érdekelheti
Káromkodó, őrjöngő tiszások megmutatták, hogy milyen Magyarországot építenének - videóval
Így akar Zelenszkij és a Tisza Párt egy ukránbarát ügynökkormányt csinálni Magyarországon
Orbán Viktor: „Vigyázat, magyarok!” – ukrán befolyás fenyegeti Magyarországot
Deutsch Tamás: Tisza Párt tudtával és érdekében hallgatták le Magyarország külügyminiszterét
Menczer: hajtóvadászat folyik a pátyi kábítószer-kereskedők ellen
Hidvéghi Balázs: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő
„Ott a fronton, ott meghalni” – egy tiszás szerint ez a feladata a magyaroknak
Rendkívüli ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság
Orbán Balázs: április 12-én eljön a fordulat a lehallgatási ügyben
Kovács: Kiállunk Magyarországért – külföldi beavatkozás a Tiszás ügynökbotrány
Tiszás gyűlölködők zavarják meg a Fidesz és Orbán Viktor rendezvényeit