Orbán Viktor: „Vigyázat, magyarok!” – ukrán befolyás fenyegeti Magyarországot



A kormányfő bejegyzése szerint ezek a szereplők kapcsolatban állnak a Tisza Párt köreivel, és részt vesznek az online mozgósítási hálózat fejlesztésében is. Orbán Viktor kifejtette, hogy lehallgatták a külügyminisztert, és szerinte „mindent bevetnek”, hogy Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon.

A miniszterelnök szerint ennek a folyamatnak komoly tétje van: úgy véli, hogy egy ilyen irányváltás belesodorhatná Magyarországot a háborúba, valamint veszélyeztetné a magyarok gazdasági érdekeit is. Bejegyzését azzal zárta: „Ne hagyjuk!”

A kormánypárti megszólalások szerint hétfőre egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt körül egy Ukrajnához köthető háttérhálózat rajzolódik ki. A Tisza Párt informatikai hátországában dolgozó szakemberek egy részét ukrán kapcsolatokon keresztül képezhették ki, és felmerült az is, hogy egyes szereplők kapcsolatban állhatnak diplomáciai csatornákkal. Ez pedig egy ukrán érdekek mentén történő befolyásolási kísérlet.