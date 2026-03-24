Kocsis Máté: a Tisza párt informatikusait Ukrajnában képezték ki
Orbán Viktor: „Vigyázat, magyarok!” – ukrán befolyás fenyegeti Magyarországot
A kormányfő bejegyzése szerint ezek a szereplők kapcsolatban állnak a Tisza Párt köreivel, és részt vesznek az online mozgósítási hálózat fejlesztésében is. Orbán Viktor kifejtette, hogy lehallgatták a külügyminisztert, és szerinte „mindent bevetnek”, hogy Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon.
A miniszterelnök szerint ennek a folyamatnak komoly tétje van: úgy véli, hogy egy ilyen irányváltás belesodorhatná Magyarországot a háborúba, valamint veszélyeztetné a magyarok gazdasági érdekeit is. Bejegyzését azzal zárta: „Ne hagyjuk!”
A kormánypárti megszólalások szerint hétfőre egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt körül egy Ukrajnához köthető háttérhálózat rajzolódik ki. A Tisza Párt informatikai hátországában dolgozó szakemberek egy részét ukrán kapcsolatokon keresztül képezhették ki, és felmerült az is, hogy egyes szereplők kapcsolatban állhatnak diplomáciai csatornákkal. Ez pedig egy ukrán érdekek mentén történő befolyásolási kísérlet.
A témában megszólalt Hidvéghi Balázs államtitkár is, aki szerint a „Tiszás ügynökbotrány” egy ukránbarát ügynökkormány előkészítésére utal. Állítása szerint egy olyan politikai konstrukció van kialakulóban, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel elvárásait szolgálná. Hozzátette: a nyilvánosságra került hangfelvétel alapján az is felmerül, hogy külföldi titkosszolgálatokhoz köthető szereplők segíthetik a pártot.
A hangfelvétel arra utal, hogy a Tisza egy magát újságírónak álcázó személlyel működik együtt, és egy ukránbarát kormányzati struktúra kialakításán dolgozik.
Kovács Zoltán államtitkár erről azt mondta, hogy az ügy már túlmutat a politikai vitákon, és külső beavatkozásról van szó. Úgy véli, jelentős nemzetközi nyomás nehezedik Magyarországra, különösen Brüsszelből és Volodimir Zelenszkij irányából.
Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány elutasítja az „ügynökkormány” lehetőségét, nem támogatja a külföldről irányított politikát, és kitart a békepárti álláspont mellett. A Fidesz–KDNP szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben kulcskérdés, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai háborúból.
A kormánypárti álláspont szerint ezért a választás és a következő politikai időszak egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy az ország megőrzi-e jelenlegi, békepárti irányvonalát, vagy a Magyar Péter vezette politikai erők belesodorják Magyarországot a háborúba.
