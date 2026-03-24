Így akar Zelenszkij és a Tisza Párt egy ukránbarát ügynökkormányt csinálni Magyarországon

Tovább dagad a tiszás ügynökbotrány, miután kiderült, hogy Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Az eset bizonyítja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. Mint ismert, Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit - írja a Mandiner.

Panyi Szabolcs a felvételen arról is beszélt, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával, így hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a Mandiner Stratéga különkiadásában elmondták, hogy a hétfőn kirobbant lehallgatási botrány egy szervezett támadás része, úgy fogalmaztak, hogy minden külügyminiszternek beszélnie kell Lavrovval, hiszen háború van az EU szomszédságában.

Panyi Szabolcs nem tudja megkerülni azt a kérdést, hogy miért dolgozik törvénytelen módszerekkel. Egy telefonszám megszerzése nagyon fontos információ egy szolgálat számára”

– emelték ki.