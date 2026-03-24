Deutsch Tamás: Tisza Párt tudtával és érdekében hallgatták le Magyarország külügyminiszterét

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint Deutsch Tamás levélben tájékoztatta európai parlamenti képviselőtársait a "tiszás ügynökbotrányról".

Levelében Deutsch Tamás közölte: egy nyilvánosságra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, aki "független oknyomozó újságíróként" hivatkozik magára, arról beszél, hogy külföldi titkosszolgálatokkal áll szoros kapcsolatban, akiknek kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát annak érdekében, hogy azok Szijjártó Pétert titkosszolgálati megfigyelés alá helyezzék. Panyi Szabolcs Szijjártó Péter titkosszolgálati lehallgatásának szó szerinti leiratát is nyilvánosságra hozta - emlékeztetett.

‼️ @PanyiSzabolcs admits to giving information to secret service of another EU member state to eavesdrop on @FM_Szijjarto - Listen to the recording now! pic.twitter.com/vvip6ALw88 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 23, 2026



Panyi Szabolcs arról is beszél a hangfelvételen, hogy szoros baráti és munkakapcsolatban áll az ellenzéki Tisza Párt külügyminiszterjelöltjével, Orbán Anitával, valamint azt is elmondja, hogy kormányváltás esetében közvetlen és döntő befolyása lesz arra, hogy kiket bocsássanak el a külügyminisztériumból és kiket vegyenek fel oda - közölte a fideszes politikus.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra is, hogy "Panyi Szabolcs volt annak az álhírnek a szerzője is", amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre, hogy beavatkozzanak a választási kampányba. "Ez az álhír" egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban az USAID finanszírozott. Majd "ezt az álhírt használták fel ürügyként" az Európai Bizottság azon bejelentéséhez, hogy egyeztetni fog a közösségi média vállalatokkal a választási kampány kapcsán - mondta.