2026. március 24. kedd, Gábor, Karina
14°C Budapest
menczer tamás
páty
kommunikációs igazgató
önkormányzati rendész
rendőr
drogkereskedők
polgárőr
fidesz

Menczer: hajtóvadászat folyik a pátyi kábítószer-kereskedők ellen
A Fidesz kommunikációs igazgatója eljárt a belügyminiszternél az ügyben, aki ígéretet tett, hogy húsvétig eltakarítják a drogkereskedőket. Az intézkedéssorozatnak meg is vannak már az első eredményei, eddig 15 embert állítottak elő.
2026. március 24., kedd 13:37
Vágólapra másolva!

Hajtóvadászat zajlik a pátyi kábítószer-kereskedők ellen − számol be a Facebook-oldalán Menczer Tamás. A vele lévő polgárőröknek, önkormányzati rendészeknek elmondja, a kezdeményezésére a belügyminiszter azt ígérte, húsvétig eltakarítják őket.

Már most tapasztalható az intézkedés pozitív hatása, komoly rendőri beavatkozás volt az elmúlt napokban is

− jegyzi meg az egyik önkormányzati rendész, aki azt is elmondja, a rendőrséggel közösen történtek elfogások, eddig 15 embert állítottak elő.

Azt Menczer írásban tette hozzá, kár, hogy a Kutyapárt a drogkereskedők mellé állt, ezzel arra utalt, hogy 

Nagy Dávid, az ellenzéki párt országos listavezetője „átnevezte” a választókerületben lévő Perbált Herbálra

úgy, hogy átragasztotta a helységnévtábla első betűjét és otthagyott két jointot. 

 

Nyitókép: MTI/Komka Péter

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra