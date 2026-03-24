Kocsis Máté: a Tisza párt informatikusait Ukrajnában képezték ki
Menczer: hajtóvadászat folyik a pátyi kábítószer-kereskedők ellen
Hajtóvadászat zajlik a pátyi kábítószer-kereskedők ellen − számol be a Facebook-oldalán Menczer Tamás. A vele lévő polgárőröknek, önkormányzati rendészeknek elmondja, a kezdeményezésére a belügyminiszter azt ígérte, húsvétig eltakarítják őket.
Már most tapasztalható az intézkedés pozitív hatása, komoly rendőri beavatkozás volt az elmúlt napokban is
− jegyzi meg az egyik önkormányzati rendész, aki azt is elmondja, a rendőrséggel közösen történtek elfogások, eddig 15 embert állítottak elő.
Azt Menczer írásban tette hozzá, kár, hogy a Kutyapárt a drogkereskedők mellé állt, ezzel arra utalt, hogy
Nagy Dávid, az ellenzéki párt országos listavezetője „átnevezte” a választókerületben lévő Perbált Herbálra
úgy, hogy átragasztotta a helységnévtábla első betűjét és otthagyott két jointot.
Nyitókép: MTI/Komka Péter
