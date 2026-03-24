Nemzetbiztonsági Bizottság: Az ukránok teljesen behálózták a Tiszát
Kocsis Máté: a Tisza párt informatikusait Ukrajnában képezték ki
A kormánypárti politikus a bizottság zárt ülését követően közölte, a Direkt36 keddi cikkében megírt, büntetőeljárásban érintett személyekkel kapcsolatban már évekkel ezelőtt felmerült az, hogy ellenérdekelt titkosszolgálatokkal működnek együtt. Már jóval a Tisza párt megalakulása előtt fennállt ez a helyzet - tette hozzá.
Kétségtelennek nevezte az informatikusok munkássága alapján, hogy Ukrajnában képezték ki őket.
A frakcióvezető beszámolt arról is, hogy az ülésen beszéltek "Panyi Szabolcs és a Tisza Párt ügynökbotrányáról" is.
"Nagyon durva támadás érte a magyar külügyminisztert és a személyén keresztül a magyar kormányt" - jelentette ki, majd kifejtette, "lehallgatták a magyar kormány egyik tagját külföldi ellenérdekű titkosszolgálatok részvételével és magyar közreműködéssel, és mindezt a Tisza Párt érdekében tették".
"Ennek az ügynek, kell hogy legyen további folyománya" - vélekedett a kormánypárti politikus.
Kocsis Máté közölte, hogy "Panyi Szabolcsnak több irányba volt ellenérdekű titkosszolgálatokkal kapcsolata, ez hosszú idő óta fennáll".
"Teljesen nyilvánvaló, hogy külföldről nagyon durva befolyásolási tevékenység zajlik, részben Ukrajnából, részben más ellenérdekű országokból"
- mondta a frakcióvezető, megjegyezve, hogy szerinte "egyértelmű, hogy ez a Tisza Párt szolgálatában történik, ezért ez a Tisza Párt ügynökbotránya, Panyi Szabolcs csak egy aktor ebben".
Arra a kérdésre, hogy milyen szerepe van ebben az ügyben Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyi szakértőjének, azt válaszolta, Orbán Anita "Panyi Szabolcs és a politikai döntéshozói szint közötti összekötő".
Kocsis Máté azt is mondta:
"meggyőződésem, hogy a Panyi Szabolcs által tett műveletek jogiasíthatók, a büntetőjog keretei közé szoríthatók".
- áll az MTI közleményében.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
