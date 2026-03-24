Kocsis Máté: a Tisza párt informatikusait Ukrajnában képezték ki

A kormánypárti politikus a bizottság zárt ülését követően közölte, a Direkt36 keddi cikkében megírt, büntetőeljárásban érintett személyekkel kapcsolatban már évekkel ezelőtt felmerült az, hogy ellenérdekelt titkosszolgálatokkal működnek együtt. Már jóval a Tisza párt megalakulása előtt fennállt ez a helyzet - tette hozzá.

Kétségtelennek nevezte az informatikusok munkássága alapján, hogy Ukrajnában képezték ki őket.

A frakcióvezető beszámolt arról is, hogy az ülésen beszéltek "Panyi Szabolcs és a Tisza Párt ügynökbotrányáról" is.

"Nagyon durva támadás érte a magyar külügyminisztert és a személyén keresztül a magyar kormányt" - jelentette ki, majd kifejtette, "lehallgatták a magyar kormány egyik tagját külföldi ellenérdekű titkosszolgálatok részvételével és magyar közreműködéssel, és mindezt a Tisza Párt érdekében tették".

"Ennek az ügynek, kell hogy legyen további folyománya" - vélekedett a kormánypárti politikus.