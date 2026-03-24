Hidvéghi Balázs: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő

Hidvéghi Balázs: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint most kell világosan és határozottan dönteni: mondjunk nemet az ukrán befolyásra, az ügynökkormányra; most a nemzeti petíció kitöltésével, április 12-én pedig a választáson.
2026. március 24., kedd 12:48
Újabb, minden eddiginél súlyosabb összejátszásra derült fény, tegnap kirobbant a tiszás ügynökbotrány. Ez a tiszás ügynökbotrány világosan bizonyítja: ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő. Egy olyan kormányt, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel követeléseit szolgálja ki − jelenti ki a videós Facebook-posztjában Hidvéghi Balázs.

Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza és Ukrajna összejátszik – akár a magyarok rovására is. De most már az is kiderült: Magyar Pétert külföldi titkosszolgálatokhoz köthető ügynökök segítik

− fogalmaz a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki szerint a nyilvánosságra került hangfelvétel egyértelmű: a Tisza egy magát újságírónak álcázó kémmel együttműködve már egy ukránbarát kormány összeállításán dolgozik.

Mit jelentene egy ilyen ukránbarát ügynökkormány?

- teszi fel a kérdést Hidvéghi és meg is válaszolja: nem tudna nemet mondani a háborúból való kimaradásra, nem tudna nemet mondani arra, hogy Ukrajna kapja a magyarok pénzét, nem tudna nemet mondani arra, hogy elvágják Magyarországot az olcsóbb energiától. A kormánypárti politikus állítja, egy ilyen kormány nem Magyarországot képviselné – hanem Ukrajna és Brüsszel érdekeit.

Most kell világosan és határozottan dönteni. Mondjunk nemet az ukrán befolyásra! Mondjunk NEM-et az ügynökkormányra! Most a nemzeti petíció kitöltésével, április 12-én pedig a választáson. Ne hagyjuk, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!

− mondja Hidvéghi Balázs.

 

