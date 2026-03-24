Oszlopnak csapódott egy mentőautó Szolnokon – egy mentős is megsérült

Oszlopnak csapódott egy mentőautó Szolnokon – egy mentős is megsérült
Óriási volt a káosz a baleset helyszínén.
2026. március 24., kedd 18:30
Oszlopnak csapódott egy mentőautó kedden délelőtt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szolnokon a Pozsonyi utcában, amikor összeütközött egy autóssal az út melletti töltőállomásnál – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

A káoszra figyeltünk fel. Magát az ütközést nem láttuk, azt vettük észre, hogy az érkező mentő szirénája elhallgatott. Ekkor mentünk ki megnézni, mi történt. Három rendőrt, három mentőt láttunk kiérkezni. Úgy tudjuk, egy mentős meg is sérült az ütközésben

 – mondták el a hírportál megkeresésére a benzinkút munkatársai.

 

A balesetet elszenvedő autós felidézte, hogy éppen az uszodába sietett gyermekéhez, és az Egyetértés utcába szeretett volna bekanyarodni. Miután az autósok elengedtek egy gyalogost, elindult, és ekkor érkezett a mentős, akivel összeütközött.

 

A sofőr elmondása szerint csak a kereszteződésben kapcsolhatta be a megkülönböztető jelzést a mentőautó sofőrje.

 Az én autómnak csak a lökhárítója szakadt le. De ez nem olyan fontos most…

 – tette hozzá a kocsi vezetője.

A forgalmat elterelték az érintett útszakaszon, az áramszolgáltatást nem érintette a baleset.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra