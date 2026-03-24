deák dániel
„Ott a fronton, ott meghalni” – egy tiszás szerint ez a feladata a magyaroknak

„Ott a fronton, ott meghalni" – egy tiszás szerint ez a feladata a magyaroknak
Deák Dániel hagsúlyozza, hogy április 12-én a jövőnkről kell dönteni.
2026. március 24., kedd 11:35
Deák Dániel legújabb Facebook-oldalára feltöltött videójában egy tiszás provokátorral készült interjú részletét osztotta meg, ahol egész egyszerűen az ellenzéki lelkületű férfi úgy gondolja, hogy a magyaroknak a frontra kellene menni meghalni.

Miért nem harcolsz a fronton? Ott kéne lenned 

- kezdte a Magyar Pétert istenítő szimpatizáns, majd hozzátette, hogy ott kellene meghalni az ukránokkal együtt, nem itt céltalanul sétálgatni Magyarországon.

Ott a fronton ott meghalni, de a többiekkel… A fronton, ott kellene lenned, pajtás. Ott! Nem itt lófrálni Magyarországon, Kecskeméten. Miért nem mész harcolni a hazádért? 

– folytatta a felbőszült választópolgár, melyhez Deák Dániel csak annyit jegyzett meg, hogy erről kell dönteni április 12-én.

Szerinted is mennie kellene a magyaroknak háborúzni Ukrajnába? Április 12-én a választáson elmondhatod a véleményed

– zárta a a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Nyitókép: MTI

 

