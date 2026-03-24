Hidvéghi Balázs: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő
„Ott a fronton, ott meghalni” – egy tiszás szerint ez a feladata a magyaroknak
Deák Dániel legújabb Facebook-oldalára feltöltött videójában egy tiszás provokátorral készült interjú részletét osztotta meg, ahol egész egyszerűen az ellenzéki lelkületű férfi úgy gondolja, hogy a magyaroknak a frontra kellene menni meghalni.
Miért nem harcolsz a fronton? Ott kéne lenned
- kezdte a Magyar Pétert istenítő szimpatizáns, majd hozzátette, hogy ott kellene meghalni az ukránokkal együtt, nem itt céltalanul sétálgatni Magyarországon.
Ott a fronton ott meghalni, de a többiekkel… A fronton, ott kellene lenned, pajtás. Ott! Nem itt lófrálni Magyarországon, Kecskeméten. Miért nem mész harcolni a hazádért?
– folytatta a felbőszült választópolgár, melyhez Deák Dániel csak annyit jegyzett meg, hogy erről kell dönteni április 12-én.
Szerinted is mennie kellene a magyaroknak háborúzni Ukrajnába? Április 12-én a választáson elmondhatod a véleményed
– zárta a a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Nyitókép: MTI
Rendkívüli ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság
Orbán Balázs: április 12-én eljön a fordulat a lehallgatási ügyben
Kovács: Kiállunk Magyarországért – külföldi beavatkozás a Tiszás ügynökbotrány
Tiszás gyűlölködők zavarják meg a Fidesz és Orbán Viktor rendezvényeit
Magyar Péter nem ítélte el a tiszás kémügyet, hallgatnak arról, hogy titkosszolgálatokkal tartanak fent kapcsolatot
Agresszív tiszás provokátorok gyalázkodtak Kecskeméten - Videó
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!
Orbán Viktor a kecskeméti országjáráson: vállalom, hogy Magyarországot meg fogom védeni minden helyzetben
Menczer Tamás: Börtönbe a kutyákkal!
Kocsis Máté rámutatott: „Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” (VIDEÓ)
Magyar Péter szerint Európa hadban áll Oroszországgal