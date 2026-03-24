Agresszív tiszás provokátorok gyalázkodtak Kecskeméten - Videó

Agresszív tiszás ellentüntetőkről posztolt videót Mészáros Nóra, a Hír TV műsorvezetője. Mészáros egy olyan jelenetsorozatot vett fel, amin egy kisebb tiszás csoport az Orbán Viktor beszédét békésen hallgatni kívánó Fidesz-szimpatizánsoknak szólongat be - írta hétfőn a Magyar Nemzet.

A fiatal társaság Orbán Viktor és Lázár János kecskeméti fórumán összegyűlt tömeggel szemben ment ki „tüntetni”. A fiatalok skandálással, ordítozással, sértegetéssel, agresszív fellépéssel igyekeztek a helyi Fidesz-szimpatizánsokra ráijeszteni. A leghangosabb közülük egy nagy „A”, azaz Anarchy (magyarul anarchia) feliratú pólót viselt.

A »hölgy« azt mondja, hogy látszik, hogy »fideszes vagyok«. – Szerintem is

– reagált a műsorvezető.