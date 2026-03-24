Magyar Péter nem ítélte el a tiszás kémügyet, hallgatnak arról, hogy titkosszolgálatokkal tartanak fent kapcsolatot

Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!

− mondta tegnap Orbán Viktor az országjárása kecskeméti állomásán. A miniszterelnök természetesen arra utalt, hogy hétfőn reggel megjelent a Mandineren egy − hangfelvétellel alátámasztott − cikk, amelyből kiderül, a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare-nek dolgozó egyik újságíró kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.

Azt is meg lehet tudni az írásból, hogy

Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

S mindez a sztori úgy kapcsolódik Magyar Péterékhez, hogy az újságíró bevallottan szoros kapcsolatot tart a tiszás Orbán Anitával, együtt is dolgozik a politikussal.