Hidvéghi Balázs: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő
Magyar Péter nem ítélte el a tiszás kémügyet, hallgatnak arról, hogy titkosszolgálatokkal tartanak fent kapcsolatot
Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!
− mondta tegnap Orbán Viktor az országjárása kecskeméti állomásán. A miniszterelnök természetesen arra utalt, hogy hétfőn reggel megjelent a Mandineren egy − hangfelvétellel alátámasztott − cikk, amelyből kiderül, a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare-nek dolgozó egyik újságíró kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
Azt is meg lehet tudni az írásból, hogy
Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
S mindez a sztori úgy kapcsolódik Magyar Péterékhez, hogy az újságíró bevallottan szoros kapcsolatot tart a tiszás Orbán Anitával, együtt is dolgozik a politikussal.
Panyi ugyanis azzal kérkedett, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén hozzáférése lenne az Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint
javaslatot tehetne arra, hogy ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.
A tiszás politikus persze mindezt tagadta, de mást nem is nagyon tehetett.
Az érintett, Szijjártó Péter is óriási botrányként minősítette a történteket, azt, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, hogy a külügyminisztert le lehessen hallgatni. Azt mondta, a választáshoz közeledve minden egyes nap folytatódik a nyomásgyakorlás.
Kijelentette, az Európai Unióban számos olyan döntés születik, ami befolyásolja Magyarország viszonyát és együttműködését más, unión kívüli országokkal; legyen szó az energiaellátásunkról, a járműiparról, a biztonságunkról a politikai együttműködésről.
S közölte,
ezeket a kérdéseket meg kell vitatni az Európai Unión kívüli partnereinkkel is, úgyhogy nagyon-nagyon szedjék össze magukat a külföldi titkosszolgálatok, mert nem csak az orosz külügyminiszterrel, de az amerikai, a török, az izraeli a szerb és más partnereinkkel is szoktam beszélni az európai uniós tanácsülések előtt is meg után is
Az egyébként, hogy Panyi a Tiszának vagy legalábbis a Tisza érdekében dolgozik, számos tény bizonyítja, illetve valószínűsíti. Magyar Péter ugyanis bevédte a James Bond babérjaira törő újságírót, az ellenzék vezére egy szóval nem ítélte el a külföldi szolgálatnak való kémkedést.
A Tisza arról is hallgat, hogy ebben az ügyben vagy másban hogyan és mikor működtek együtt Panyival. S nagy kérdés az is, hogy
az újságíró és/vagy Orbán Anita milyen titkosszolgálatokkal tart kapcsolatot, kitől és milyen információkat kapnak.
Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el, Tuzson Bence igazságügyi miniszternek ki kell deríteni, mi áll a lehallgatási ügy hátterében. A jelentés talán választ ad a most még nyitott kérdésekre.
Nyitókép: Panyi Szabolcs Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
„Ott a fronton, ott meghalni” – egy tiszás szerint ez a feladata a magyaroknak
Rendkívüli ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság
Orbán Balázs: április 12-én eljön a fordulat a lehallgatási ügyben
Kovács: Kiállunk Magyarországért – külföldi beavatkozás a Tiszás ügynökbotrány
Tiszás gyűlölködők zavarják meg a Fidesz és Orbán Viktor rendezvényeit
Agresszív tiszás provokátorok gyalázkodtak Kecskeméten - Videó
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!
Orbán Viktor a kecskeméti országjáráson: vállalom, hogy Magyarországot meg fogom védeni minden helyzetben
Menczer Tamás: Börtönbe a kutyákkal!
Kocsis Máté rámutatott: „Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” (VIDEÓ)
Magyar Péter szerint Európa hadban áll Oroszországgal