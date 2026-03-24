Tragédia történt Hevesben, már a szakemberek sem tudtak mit tenni

Megrendítő eseménnyel indult a keddi nap a Heves vármegyei Kálon – derül ki a katasztrófavédelem honlapján közzétett tájékoztatásból.

Egy Fő úti nyolcvan négyzetméteres ház gyulladt ki reggel, a tűz pedig hamar továbbterjedt a tetőre is. Az épületben ekkor egy ember tartózkodott, akinek az életét már a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni.

A kiérkező tűzoltók több oldalról kezdték el oltani a tüzet, közben két gázpalackot is kimentettek a házból.

A tragédiát a szakemberek szerint az egyik szobában lévő vegyes tüzelésű kályha okozhatta, a szerencsétlenül járt lakó pedig vélhetően csak próbálta megfékezni a lángokat, de mindhiába. Az eset pontos körülményeinek tisztázására viszont vizsgálatot indítottak.

A nyitókép illusztráció: katasztrófavédelem