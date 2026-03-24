Összeesett és meghalt egy 18 éves focista

Összeesett a pályán egy futballista a kolumbiai U20-as nemzeti bajnokság egyik szombati mérkőzésén, majd nem sokkal később életét vesztette – jelentette be a labdarúgó klubja hétfőn a közösségi médiában.

A Millonarios FC közleménye szerint a 18 éves Santiago Castrillón segítségére siettek azonnal a csapat orvosai. Ezután a játéktérről az egyik helyi kórházba szállították az ifjú sportolót, ahol intenzív osztályra került.

A szakemberek minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megmentsék a fiatal tehetség életét, azonban végül vasárnap családja és barátai körében meghalt.



Az egyesület bejegyzésében elismerő szavakkal méltatta Castrillón játékát és a futballhoz való szenvedélyes viszonyát. Mint fogalmaztak, imáikba foglalják a nevét, szeretteinek pedig sok erőt és kitartást kívántak. A tragikus sorsú focistáról a Kolumbiai Labdarúgó-szövetség is megemlékezett.