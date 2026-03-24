Megkéseltek egy munkást egy szegedi építkezésen - Fotó
Saághy Flóra közölte, a vád szerint az egy építkezésen dolgozó vádlott és munkatársa között február 27-e reggel munkahelyi konfliktus támadt. Dühében a gyanúsított a munkatársát előbb az övével akarta megütni, miután ebben a többiek megakadályozták, kést vett magához és életveszélyes fenyegetések közepette hastájékon szúrta haragosát. A támadót csak kollégái tudták megfékezni.
A letartóztatásban lévő elkövetőt a főügyészség gyorsított eljárásban életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt állította bíróság elé. A tettét beismerő férfit a Szegedi Törvényszék - a váddal egyezően - bűnösnek mondta ki, és 2 év, végrehajtásában 4 évre felfüggesztett, börtönre ítélte, valamint öt évre kiutasította Magyarországról.
Az ítéletet az ügyészség és a védelem is tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett - tudatta a szóvivő.
