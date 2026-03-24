Leslie Mandoki megható videóban köszöntötte Chaka Khan-t születésnapján

Leslie Mandoki megható videóban köszöntötte Chaka Khan-t születésnapján
Különleges barátság köti őket össze.
2026. március 24., kedd 09:13
Leslie Mandoki legújabb Facebook-oldalán megosztott videójában egyik kedves barátját, Chaka Khan amerikai énekesnőt és dalszerzőt köszöntötte születésnapja alkalmából.

Ugyanabban az évben születtünk, de még mindig olyan, mintha 40 évesek lennénk... 

– kezdte a bejegyzését a sztár, majd hozzátette, hogy nagyon hálás a sok közös fellépésért, és a közös dalokért.

Köszönjük, hogy olyan sokszor megosztottad velünk a színpadot, és hogy felvételeket készítettél velünk – az egyetlen Soulsister, aki az összes Soulmate-tel együtt zenélt 

– folytatta a Kossuth-díjas magyar zenész, aki bízik benne, hogy hamarosan újra együtt fognak dolgozni.

Reméljük, hamarosan újra együtt állhatunk veled a színpadon, vagy a stúdióban rögzíthetünk veled új dalokat. És gratulálunk ehhez a hatalmas, lenyűgöző musicalhez, amely most indult Londonban

 – zárta Leslie Mandoki, és hozzátette, hogy Chaka Khan páratlan tehetsége igazi áldás.

