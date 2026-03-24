Amerikai filmsztár bukkant fel Budapesten, lencsevégre is kapták – Fotó

Különleges találkozásban volt része Vasvári Viviennek, ugyanis saját bevallása szerint egyik kedvenc színészével futott össze hétfőn a Millenárison – derül ki a modell közösségi oldalán megjelent bejegyzésből.

A filmsztár nem más volt, mint a Tök alsóból, a Tökös csajból vagy a Nagyfiúkból jól ismert Rob Schneider. Az amerikai színész a Patrióta pártcsalád budapesti nagygyűlése miatt érkezett hazánkba, ahol rajta kívül számos magyar és külföldi híresség megfordult.



Rob Schneiderről már az utóbbi időben kiderült, hogy Orbán Viktor politikájának nagy támogatója, volt, hogy videóüzenetben küldte üdvözletét a magyar embereknek és a miniszterelnöknek, így nem meglepő, hogy ezúttal személyesen jelent meg a nagyszabású rendezvényen.

Vasvári Vivien posztjában úgy fogalmazott, kedves, barátságos és mosolygós volt a tengerentúli filmcsillag, vagyis pontosan olyan, amilyennek elképzelte. Hozzátette, rendkívül hálás a találkozásért, hiszen nem csak egy fotót, hanem egy örök emléket is szerzett általa.