Váratlan bejelentés, fontos mérkőzést játszanak Debrecenben

A körülményekre való tekintettel az MLSZ arról állapodott meg a kazahokkal, hogy "a június 9-i felkészülési mérkőzést végül Magyarországon, a debreceni Nagyerdei Stadionban fogja lejátszani a két ország férfi A-válogatottja" - jelezte X oldalán a magyar szövetség, utalva az iráni háborús konfliktusra.

A válogatott így mind a négy felkészülési találkozóját Magyarországon játssza: szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában, júniusban pedig Finnországot látja vendégül a Kazahsztán elleni mérkőzés előtt.

