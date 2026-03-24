A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját – állami reklámbevétele továbbra is 8% alatt
Váratlan bejelentés, fontos mérkőzést játszanak Debrecenben
A körülményekre való tekintettel az MLSZ arról állapodott meg a kazahokkal, hogy "a június 9-i felkészülési mérkőzést végül Magyarországon, a debreceni Nagyerdei Stadionban fogja lejátszani a két ország férfi A-válogatottja" - jelezte X oldalán a magyar szövetség, utalva az iráni háborús konfliktusra.
A válogatott így mind a négy felkészülési találkozóját Magyarországon játssza: szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában, júniusban pedig Finnországot látja vendégül a Kazahsztán elleni mérkőzés előtt.
Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Ruzsa István
