Fordulat Horváth Éva gyógyulásában, videón az újabb mérföldkő

Horváth Éva élete legnehezebb időszakát éli, de nem adja fel. A volt szépségkirálynő 2024 novemberében szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amely után nyílt törésekkel, nyolc műtéttel és hónapokig tartó kórházi kezeléssel kellett szembenéznie.

Sérülései annyira súlyosak voltak, hogy az orvosok az amputáció lehetőségét is felvetették, ám Éva mindent megtett azért, hogy megmentse a lábát. Az elmúlt másfél év éppen ezért a fájdalom, a kitartás és a remény időszaka volt számára, tavaly ősszel azonban végre jó híreket is megoszthatott a követőivel.

Miután eltávolították a lábát rögzítő fémeket, elkezdődhetett a valódi rehabilitáció, és Éva egy újabb hatalmas lépést is tett a gyógyulás felé, méghozzá szó szerint. Akkor megmutatta, hogyan közlekedik járókerettel, ám a napokban ettől nagyobb boldogság érte: biciklire pattant fiaival.

