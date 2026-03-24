Leukémiát diagnosztizáltak a fiatal magyar edzőnél, édesanyja is megszólalt
Hétfőn este új arcokkal tért vissza a képernyőre az Exatlon Hungary. A TV2 sikerműsorának most induló évadában már a bemutatkozások során drámai mondatok hangzottak el, amikor az egyik versenyző felidézte gyerekkorának legnagyobb kihívását.
A 23 éves Csóri Dorka Tahitótfalun nőtt fel, közgazdász diplomát szerzett, jelenleg pedig pilates oktatóként dolgozik. Mint említette, mindössze 2 éves volt, amikor leukémiát diagnosztizáltak nála az orvosok, ami így vagy úgy, de azóta is kihatással van a mindennapjaira.
A fiatal edzőnek az édesanyja is megszólalt, és elmondta, voltak egészen nehéz időszakok a család életében, amelyek különösen a szülőket viselték meg. A mottójuk mégis mindig az volt, hogy kislányuk meg fog gyógyulni.
Dorka úgy véli, a betegségének betudhatóan mindig is lemaradásban volt a kortársaihoz képest, éppen ezért megtanulta, hogy neki többet kell tennie a sikerért, mint másoknak. A szorgalom azonban meghozza gyümölcsét, és ez jelenti számára a motivációt a dominikai megméretés előtt is.
Sok mindenen mentem keresztül, de sosem adtam fel, és ez az Exatlonban sem lesz másképp
– fogalmazott.
+Ez is érdekelheti
Szívbe markoló sorok: meghalt édesapját köszöntötte a magyar világbajnok
Így néz ki most Galla Miklós, kiengedték a kórházból – Fotó
Váratlan bejelentés, fontos mérkőzést játszanak Debrecenben
Fordulat Horváth Éva gyógyulásában, videón az újabb mérföldkő
Négy év után visszatért az Exatlon Hungary – már az első adás is izgalmas csatákat hozott
Amerikai filmsztár bukkant fel Budapesten, lencsevégre is kapták – Fotó
Leslie Mandoki megható videóban köszöntötte Chaka Khan-t születésnapján
Vége a várakozásnak, ma este visszatér az Exatlon Hungary!
Véget ért a műsor eddigi leglézettebb évada: Mikula Patrik lett a Séfek Séfe
Schobert Norbi Jr. apácának áll, kiderült, mit adnak elő A Nagy Duett versenyzői
Király Viktor számvetése: 2 éve letettem, azóta nincs köd