Orbán Viktor helyretette Donald Tuskot: „Mit tettél a békéért?”

A magyar miniszterelnök rövid, de annál velősebb bejegyzésben erősítette meg, hogy valóban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásának lehetőségéről.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy beszélt Putyinnal a békéről, és arról is, hogy Budapesten tartanák meg az amerikai–orosz békecsúcsot.

Orbán Viktor ezután visszakérdezett Donald Tusktól, hogy ő mit is tett a békéért.

Dear @donaldtusk,

It’s true. I spoke with President Putin about ending the war and organising a USA-Russia peace summit in Budapest.



What have you done for peace? https://t.co/77FwA6QpUi — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 7, 2026

