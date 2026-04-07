A Kárpátia frontembere a Tiszáról: Ne szavazzunk olyanokra, akik más ország zsoldjában állnak!
Orbán Viktor: Álljunk ki a szabadság, a béke és a biztonság mellett!
Madarat tolláról, embert barátjáról - idézte a magyar közmondást, majd úgy fogalmazott, "a sas leszállt Magyarországon, és a magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta őt".
Orbán Viktor kiemelte: a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását, a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát ünneplik az egybegyűltek.
A magyar-amerikai barátság alapja ma valójában civilizációs és spirituális természetű; ma két szabadságszerető nemzet találkozik - fogalmazott a kormányfő.
A magyar-amerikai barátság ismét a régi fényében tündököl
A kormányfő közölte: az amerikaiak és a magyarok barátsága még azokat a nehéz éveket is túlélte, amikor az amerikai demokraták progresszív baloldali országot akartak gyúrni az ezeréves keresztény Magyarországból.
A fizika törvényei ellen nem lehet harcolni, szabadságszerető népet nem lehet a liberális ideológia nevében legyőzni - hangsúlyozta a miniszterelnök, megjegyezve, annak mindig ugyanaz a vége: "mi itt vagyunk és ők már nincsenek".
Kiemelte: a fordulatot Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetik, ő volt az, aki véget vetett az ideológiák nevében uralkodó globalista elit hatalmának és meghirdette az erős nemzetek korszakát. Ő volt az, aki szembefordult a progresszív elit hatalmával, felébresztette és talpra állította a világ összes hazafiját egy egyszerű mondattal: a hazaszeretet nem bűn, hanem erény.
Orbán Viktor rámutatott: az amerikai elnök sikere azt üzeni Európának is, hogy a nemzeti érdek nem elszigetel, hanem megerősít.
A nemzeteknek közösek a céljaik: az, hogy erősek legyenek, hogy függetlenek legyenek, hogy szabadok maradjanak. Nem engedjük, hogy mások döntsenek a sorsunkról és a magunk terveit valósítjuk meg - mondta a kormányfő.
Orbán Viktor: Brüsszel a nyugati civilizáció jövőjéért aggódó amerikaiak és magyarok közös problémája
A kormányfő kifejtette: a nyugati világ progresszív erői két komoly csatát vesztettek, először Magyarországon szenvedtek vereséget, majd hatalmas ütést kaptak a tengerentúlon, "hála Trump elnök úrnak, Vance alelnök úrnak, a republikánusoknak és az amerikai embereknek".
Kiemelte: most "Brüsszelbe vették be magukat", és bár súlyos csapásokat szenvedtek el, erejük még nagy. Képesek, hogy megakadályozzák Európa visszatérését a hagyományos nyugati értékek és a józan ész útjára; "a progresszív ideológiák szolgaságban tartják az eredetileg keresztény alapokon szerveződő Európai Uniót" - fogalmazott.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
Brüsszel a genderideológiát, a woke-őrületet és a migrációt akarja Európa szervezőerejévé tenni.
Az EU intézményeit arra használják, hogy elhallgattassanak mindenkit, aki veszélyezteti a hatalmukat. A kontinens lassan, de biztosan belerokkan, mégis folytatni akarják a háborút Ukrajnában - fűzte hozzá.
Orbán Viktor: álljunk ki a szabadság, a béke és a biztonság mellett!
Álljunk ki a szabadság mellett, álljunk ki a nemzetünk mellett, álljunk ki a jövőnk mellett, álljunk ki Magyarország békéje és biztonsága mellett, mert ha mi nem tesszük, senki nem fogja megtenni helyettünk – erre hívta fel hallgatóságát Orbán Viktor.
Hangsúlyozta: vasárnap jövőt és sorsot választunk magunknak, azt döntjük el, melyik úton indulunk tovább: a betagozódás útján, ahol elveszítjük önállóságunkat és végül jelentéktelenné válunk, vagy a szabadságén, amely azé a világé, ahol büszke nemzetként állunk a gondviselés által kijelölt helyünkön.
Ha győzünk, óriási dolgokra leszünk majd képesek - fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva, ebben az esetben Magyarországról indul el "az európai visszafoglalási mozgalom", és létrejön az erő, amely "Washington után Brüsszelt is megváltoztatja, és a progresszívek főhadiszállásából a patrióták bástyájává teszi".
Forrás: MTI
