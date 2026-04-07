Felcsuti Péter megerősítette: Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és a 14. havi nyugdíjat

A közgazdász már korábban is úgy nyilatkozott, hogy a tavaly nyilvánosságra került javaslat valódi volt, és szerinte nagy kár, hogy attól Magyar Péterék – mint a baloldali közgazdász fogalmazott –visszatáncoltak. Elmondta, rossznak tartja az egykulcsos személyi-jövedelemadót (szja), és helyette egy többkulcsos adórendszert tartaná kívánatosnak – írta meg a hirado.hu.

Ezúttal pedig egy műsorban feltett kérdésre válaszolva megerősítette:

Magyar Péter hatalomra kerülése esetén megszüntetné többek között a rezsicsökkentést, az anyák személyi jövedelemadó-mentességét, valamint a 14. havi nyugdíjat, továbbá más, a kormány által bevezetett intézkedéseket is.

Felcsuti ezeket az intézkedéseket „a legnagyobb ostobaságoknak” nevezte.