Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
Felcsuti Péter megerősítette: Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és a 14. havi nyugdíjat
A közgazdász már korábban is úgy nyilatkozott, hogy a tavaly nyilvánosságra került javaslat valódi volt, és szerinte nagy kár, hogy attól Magyar Péterék – mint a baloldali közgazdász fogalmazott –visszatáncoltak. Elmondta, rossznak tartja az egykulcsos személyi-jövedelemadót (szja), és helyette egy többkulcsos adórendszert tartaná kívánatosnak – írta meg a hirado.hu.
Ezúttal pedig egy műsorban feltett kérdésre válaszolva megerősítette:
Magyar Péter hatalomra kerülése esetén megszüntetné többek között a rezsicsökkentést, az anyák személyi jövedelemadó-mentességét, valamint a 14. havi nyugdíjat, továbbá más, a kormány által bevezetett intézkedéseket is.
Felcsuti ezeket az intézkedéseket „a legnagyobb ostobaságoknak” nevezte.
Nyitókép illusztráció: MTI
+Ez is érdekelheti
Szánthó Miklós: Zelenszkij már a Tisza vereségre készül, jöhet a magyar Majdan
J. D. Vance keményen üzent Brüsszelnek Budapestről: „Hagyják békén Magyarországot!”
„Európa egyik igazi államférfija” – J. D. Vance méltatta Orbán Viktort Budapesten
Szijjártó Péter: J. D. Vance látogatása is mutatja, hogy új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között
Orbán Viktor a Karmelitában fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt
Orbán Balázs: újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban!
Menczer Tamás: a magyar energiabiztonságot megvédjük, a rezsicsökkentést és a védett árat fenntartjuk!
Hidvéghi Balázs: a teljes leválás az orosz energiahordozókról havi szinten akár mintegy 100 ezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait
Zúzzunk! − mondja Orbán Viktor, majd elindul a kocsijával, amelyben üvölt a zene
Válogatás nélkül fenyegetnek mindenkit Magyar Péter hívei
Gyurcsányi baloldal áll ki a Tisza mellett - Schiffer András kiemelte, három megszorító csomagot szabadítottak ránk