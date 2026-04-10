Cicanacis transzi vizelte oldalba a Fidesz székházat - Fotók
A Hősök terén mutogatta a heréjét egy tiszás rapper, botrányba fulladt Puzsér Róbert rendezvénye
Miközben Orbán Viktor pénteken folytatta az országjárását Székesfehérváron, addig az ellenzék „Rendszerváltó koncertet” tartott. Az esemény azonban botrányba fulladt: a Tisza Párt egyik fellépője, Eckü a színpadon, kiskorúak előtt mutogatta nemi szervét. Majd úgy folytatta:
Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére
Gulyás Gergely a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira. „Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.
A Hősök rapperének produkciójára Gulyás Gergely után Szentkirályi Alexandra is reagált. „Ez övön aluli volt. Az elmúlt két év során mindenki érezte a saját bőrén, hogy a gyűlölködés áradása hová vezetett ember és ember közti kommunikációban. Már mindenki azt kérdezi, hogy valaha fogunk-e tudni újra normálisan viszonyulni egymáshoz vagy ez így marad és valamit végleg elvesztettünk?” – tette fel a kérdést a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a közösségi oldalán.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: „Hiszek benne, hogy nincs olyan, hogy végleg. De ha olyan „kultúra” szülné a hatalmat, ahol normális ami ezen a színpadon zajlott gyerekek előtt, nyilvánosan, akkor nem valaminek van vége, hanem mindennek, amiben még bárki is reménykedett bármelyik oldalon is”.
„Kik ezek?! A mi országunk nem ilyen. Védjük meg Magyarországot!” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök kommunikációs igazgatója.
Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára is reagált a történtekre, ő egy képet osztott meg közösségi oldalán, amihez csak annyit írt, hogy : „tessék választani”.
Vitályos Eszter, kormányszóvivő a közösségi oldalán megosztotta a botrányt okozó videót, amihez azt fűzte hozzá, hogy : „ők a »hősök«?”. Majd így folytatta: „ez a tiszás szeretetország, hogy kiskorúak előtt a nemiszervüket mutogatják a színpadon? Ez a tiszás gyermekvédelem Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, ha ilyenné változtatnák!” – jelentette ki.
