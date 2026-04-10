A Hősök terén mutogatta a heréjét egy tiszás rapper, botrányba fulladt Puzsér Róbert rendezvénye

Miközben Orbán Viktor pénteken folytatta az országjárását Székesfehérváron, addig az ellenzék „Rendszerváltó koncertet” tartott. Az esemény azonban botrányba fulladt: a Tisza Párt egyik fellépője, Eckü a színpadon, kiskorúak előtt mutogatta nemi szervét. Majd úgy folytatta:

Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira. „Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.

A Hősök rapperének produkciójára Gulyás Gergely után Szentkirályi Alexandra is reagált. „Ez övön aluli volt. Az elmúlt két év során mindenki érezte a saját bőrén, hogy a gyűlölködés áradása hová vezetett ember és ember közti kommunikációban. Már mindenki azt kérdezi, hogy valaha fogunk-e tudni újra normálisan viszonyulni egymáshoz vagy ez így marad és valamit végleg elvesztettünk?” – tette fel a kérdést a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a közösségi oldalán.