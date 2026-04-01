1 millió kézfogásra fel – különleges országjárásra indul Orbán Viktor

Ma megindítjuk az Egymillió Kézfogás nevű akciósorozatunkat. Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás. Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, a Fidesz a biztos választás. Ennek az akciónak a részeként a ránk eső kézfogás mennyiséget mi is leszállítjuk a mai nap során