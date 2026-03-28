2026. március 28. szombat, Gedeon, Johanna
9°C Budapest
tisza párt
informatikus
magyar péter

Újabb ukránpárti informatikus bukott le Magyar Péter csapatából

A Tisza Párt informatikusai között tűnt fel Kubik Dominik, aki korábban egy European Center for Digital Action(ECDA) nevű online kampányügynökségnél dolgozott. Ez a szervezet pedig ukránbarát akciókat szervez.
2026. március 28., szombat 09:56
Vágólapra másolva!

Kedden kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa kiképzett ukrán ügynök – írta meg az Ellenpont. A portál tudatta, hogy a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatója szerint egyikük folyamatosan dolgozott az ukránoknak, ráadásul nemegyszer megfordult a budapesti ukrán nagykövetségen. Őt a hivatalos dokumentumban „MT” monogrammal jelölték, és hozzátették, hogy a férfi – saját állítása szerint – képes állami rendszerekből hatósági adatokat megszerezni.

Az Index hamar kiderítette, hogy egy brit–magyar kettős állampolgárról, Maróti Tamásról („Buddha”) van szó, aki valóban együttműködött Magyar Péterékkel. Állításukat egy fotóval támasztották alá: az ukrán kémként azonosított Maróti tavaly novemberben a Tisza irodájában látható a Tisza jelöltállítási színjátékakor (a képen tiszás pulóverben). Az Ellenpont úgy tudja, hogy a jelenlévők a baloldali párt informatikusai voltak és az előválasztás technikai hátterét biztosították.

Mint az Ellenpont utánajárt, nem Maróti az egyetlen érdekes szereplő a fényképen: a leghátul mosolygó férfit a Pimeyes mesterséges intelligencia alapú kép- és arcfelismerő szoftver Kubik Dominikként azonosította.

A Tisza pártközpontjában felbukkanó Kubik jelenleg digitális kampányszakemberként online kampányokat szervez és irányít. Ennél is lényegesebb azonban, hogy hol tanulta meg a szakmát: nem máshol, mint a European Center for Digital Action (ECDA) nevű szervezetnél. Ez onnan derült ki, hogy a társaság honlapjára tavaly februárban feltöltött egyik írásban az ECDA képviselőjének nevezték. Ehhez mellékeltek egy képet is, amelyen Kubik három férfi társaságában látható. A felvételen feltűnik Benjy Cook is, aki jelenleg a Lunda alkalmazottja, valamint a Bajnai-körhöz tartozó DatAdat technológiai területért felelős felsővezetője.

Ez önmagában véve érdekes, hiszen a Tisza Párt egyik informatikusa bizonyíthatóan kapcsolatban áll a 2022-es magyar választást befolyásolni próbáló DatAdat-hálózattal, a guruló dollárok-ügy egyik főszereplőjével

– vélekedett az Ellenpont.

Érdemes ugyanakkor megnézni Kubik korábbi állomáshelyét is, hiszen további fontos dolgok derülnek ki arról, hogyan próbálják meg a hazai és külföldi közvéleményt az ukrán ügy mellett mozgósítani.

 

Online mozgósítással foglalkoznak

A European Center for Digital Actiont pár héttel a 2022-es parlamenti választások után jegyezték be Brüsszelben. A szervezet célja a baloldali progresszív mozgalmak támogatása és a jobboldali politikai erők megállítása. Sokatmondó, hogy a brüsszeli társaság egyik alapítója Ficsor Ádám. 

A digitális háttérember korábban dolgozott Gyurcsány Ferenc kabinetfőnökeként és Bajnai Gordon titokminisztereként. Sajtóértesülések szerint nemcsak a hazai politikában vannak jó kapcsolatai is, hanem az amerikai Demokrata Pártban is.

Hozzá köthető a DatAdat-hálózat, amelynek kulcsszerepe volt a baloldali összefogás 2022-es, külföldről támogatott kampányában. Mint ismert, a Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon és Ficsor Ádám nevével fémjelzett DatAdat volt az egyik elosztója a guruló dollároknak, milliárdos összeg került hozzájuk. A DatAdat a baloldal számára rosszul végződő választás után igyekezett megújulni. Átnevezték magukat Estratos GmbH-vé, és Bécsbe tették át a székhelyüket. Nagyon úgy néz ki, hogy a portfóliótisztítás másik ága az ECDA, amely a jelek szerint aktívan dolgozik a Tisza győzelméért.

Fotó: ECDA

Az ECDA profilja az online kampányolás, az adománygyűjtés és a közösségszervezés. Több mint egy tucat ember dolgozik nekik, köztük több magyar állampolgár. Ezt jelzi, hogy a szervezet társigazgatója Mák Viktor, aki dolgozott a DatAdatnak, a CEU-n tanult, de részt vett Kamala Harris kampányában is. Mint most kiderült, Kubik Dominik is kapcsolatba került velük.

Márpedig ez minimum furcsa onnan nézve, hogy a Tisza közösségi médiás interakciói irreálisan magasak. Így a politikusaik és a párthoz köthető influenszerek posztjai életszerűtlenül gyorsan terjednek.

Az ECDA aktivizálódása ezért egyfajta magyarázat lehet a jelenségre. Főleg, hogy a Bajnai-féle online kampányszervezet egykori képviselőjének bejárása van a Tisza pártirodájába. Sőt, a jelek szerint hozzáférése van a központi szerverekhez, adatbázisokhoz. Arról nem is beszélve, hogy az újjáalakult DatAdat-birodalom másik ága, az Estratos is felbukkant Magyar Péterék körül. Mint ismert, a nevük egyik ideig szerepelt a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok Egyesület adatvédelmi tájékoztatójában. Kubik Magyar Péterék előtt elnökségi tag volt a Soros családhoz nagyon erősen kapcsolódó Amnesty Internationalben.

Ukrán projektek

Fontos kérdés az is, hogy mire megy ki az ECDA–Tisza együttműködés. Az nyilvánvaló, hogy a Bajnai-kör által vezetett szervezet legfőbb célja a baloldali párt és Magyar Péter hatalomra segítése. Van azonban még egy dolog, amit meg kell említeni: méghozzá azt, hogy ezek a körök az ukrán érdekek mentén dolgoznak. 

Ahogy az eddigiekből is kiderült, a Tisza pártközpontjába és egy időben a DatAdatba is bejáró Kubik Dominik kapcsolatba került az ukrán kémként azonosított tiszás informatikussal, Maróti Tamással.

Ez önmagában véve aggályos, erre csak ráerősít az, hogy Kubik korábbi munkahelye, a Ficsor-féle online mozgósító szabadcsapat, az ECDA számos ukránpárti kampányt irányít. Az egyik legnagyobb akciójuk az volt, amikor Joe Biden volt amerikai elnök 2023-as varsói látogatásakor „Biden, adjatok F–16-ost Ukrajnának” feliratú táblákat emeltek a magasba Varsó belvárosában. A volt amerikai elnök a Marriott Hotelben szállt meg, és az épület elé szerveztek sajtótájékoztatót, ahol a vadászgépek Ukrajnába való küldése mellett érveltek. A nyomásgyakorlásnak meg is lett az eredménye: az akció után nem sokkal a washingtoni adminisztráció zöld jelzést adott arra, hogy az ukrán pilótákat kiképezzék az F–16-osok használatára.

Nyitókép: Facebook

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra