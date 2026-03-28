Újabb ukránpárti informatikus bukott le Magyar Péter csapatából

Kedden kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa kiképzett ukrán ügynök – írta meg az Ellenpont. A portál tudatta, hogy a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatója szerint egyikük folyamatosan dolgozott az ukránoknak, ráadásul nemegyszer megfordult a budapesti ukrán nagykövetségen. Őt a hivatalos dokumentumban „MT” monogrammal jelölték, és hozzátették, hogy a férfi – saját állítása szerint – képes állami rendszerekből hatósági adatokat megszerezni.

Az Index hamar kiderítette, hogy egy brit–magyar kettős állampolgárról, Maróti Tamásról („Buddha”) van szó, aki valóban együttműködött Magyar Péterékkel. Állításukat egy fotóval támasztották alá: az ukrán kémként azonosított Maróti tavaly novemberben a Tisza irodájában látható a Tisza jelöltállítási színjátékakor (a képen tiszás pulóverben). Az Ellenpont úgy tudja, hogy a jelenlévők a baloldali párt informatikusai voltak és az előválasztás technikai hátterét biztosították.

Mint az Ellenpont utánajárt, nem Maróti az egyetlen érdekes szereplő a fényképen: a leghátul mosolygó férfit a Pimeyes mesterséges intelligencia alapú kép- és arcfelismerő szoftver Kubik Dominikként azonosította.

A Tisza pártközpontjában felbukkanó Kubik jelenleg digitális kampányszakemberként online kampányokat szervez és irányít. Ennél is lényegesebb azonban, hogy hol tanulta meg a szakmát: nem máshol, mint a European Center for Digital Action (ECDA) nevű szervezetnél. Ez onnan derült ki, hogy a társaság honlapjára tavaly februárban feltöltött egyik írásban az ECDA képviselőjének nevezték. Ehhez mellékeltek egy képet is, amelyen Kubik három férfi társaságában látható. A felvételen feltűnik Benjy Cook is, aki jelenleg a Lunda alkalmazottja, valamint a Bajnai-körhöz tartozó DatAdat technológiai területért felelős felsővezetője.