Orbán Viktor: megvédjük Magyarország és a magyar családok biztonságát
Orbán Viktor a Facebook-oldalán a támogatásunkat és együttérzésünket fejezte ki Andrej Babis miniszterelnöknek és a cseh embereknek a Csehországot ért terrorista támadás miatt. A magyar miniszterelnök azt mondta, a közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk.
Ezért még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel, és a csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk
− jelentette ki. Ha bármelyik tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk. Az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősítenünk a védelmet − közölte.
A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemeltük, most ezt a megerősített készültséget fenntartjuk.
Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni − zárta a videós posztját Orbán Viktor.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!
Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba
Orbán Viktor Georgia miniszterelnökével tárgyalt
Kimondták az ukrán külügyben: Magyarországra jönnének megfigyelni a választásokat, már vannak jelentkezők is
Orbán Viktor: Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket!
Kocsis Máté: A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amelyen jellemzően az ukrán állam nyer
Orbán Viktor: Megharcoltuk, amit megkövetelt a haza + videó
Gulyás Gergely feljelenti a Tiszát hazugságkampány miatt
Orbán Viktor lefektette a szabályokat: Magyarországgal nem érdemes kötözködni
Nevetséges kérdésekkel támadták le Orbán Balázst a balos újságírók – videó
Izrael újabb iráni vezetőt likvidált, bombatámadásban meghalt a Forradalmi Gárda szóvivője