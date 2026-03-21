Orbán Viktor: megvédjük Magyarország és a magyar családok biztonságát

Orbán Viktor a Facebook-oldalán a támogatásunkat és együttérzésünket fejezte ki Andrej Babis miniszterelnöknek és a cseh embereknek a Csehországot ért terrorista támadás miatt. A magyar miniszterelnök azt mondta, a közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk.

Ezért még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel, és a csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk

− jelentette ki. Ha bármelyik tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk. Az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősítenünk a védelmet − közölte.

A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemeltük, most ezt a megerősített készültséget fenntartjuk.

Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni − zárta a videós posztját Orbán Viktor.