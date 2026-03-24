Kocsis Máté: a Tisza párt informatikusait Ukrajnában képezték ki
Orbán Viktor: egy ukránbarát kormány háborúba viszi az országot és elküldi a magyarok pénzét Ukrajnának
Orbán Viktor az Erzsébet téren elmondott beszédében kifejtette, egy ukránbarát kormány amellett, hogy háborúba viszi Magyarországot, odaadja a fegyvert Ukrajnának, odaadja a magyarok pénzét Brüsszelnek, ahonnan elküldik Ukrajnába, és ezeknek a pénzeknek a kamatait még
a gyermekeink és az unokáink is fizetni fogják
.
Hozzátette, ettől egyetlen módon lehet megmenekülni: "hogyha nemzeti kormányt választunk, nem engedjük, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre".
A hallgatóságához szólva a miniszterelnök azt mondta, ha megbíznak benne, továbbra is mindent megtesz, hogy Magyarország kimaradjon a háború pénzügyi terheiből.
Én ezt eddig is megtettem, készen állok erre, és meg is tudom csinálni a következő négy évben is
- hangsúlyozta.
Úgy fogalmazott: "meg fogom védeni azt, ami a magyaroké", "nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat", és elvigyék pénzüket Ukrajnába.
Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási kampányba
Ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket, beépülnek a magyar politikába, leginkább a Tisza Pártba, és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre a választásokat követően - mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor a választásokról szólva hangsúlyozta, "befordultunk a célegyenesbe", most már sokat gondolkodni nem kell. Ez most már olyan, mint a 400 méteres síkfutás: nincs taktika, nincs agyalás, nincs spekulálás. Ha mindannyian elvégezzük a munkánkat, 19 nap múlva nagy győzelmet fogunk aratni - összegzett.
Amerikában azt szokták mondani, hogy az emberek jobban hisznek a szomszédjuknak, mint a politikusoknak - jelezte, hozzáfűzve: a munka a következő 19 napban az, hogy mindenkivel beszéljenek, és mondják el mindenkinek, hogy mi a választás tétje.
Megjegyezte azonban, hogy nem olyan könnyű kiállni bátran, mert ijesztgetnek és fenyegetnek, a digitális térben a tiszások folyamatosan gyűlöletet szítanak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök őt magát katonákkal fenyegeti, Magyarországot pedig olajblokáddal - emlékeztetett.
Bennünket nem lehet megfélemlíteni, bennünket nem lehet megzsarolni
- jelezte Orbán Viktor.
Most ki kell állni a hazánkért! – emelte ki Orbán Viktor.
A kormányfő úgy fogalmazott: élére állt a kampánynak, "felszántja az országot", azért, hogy mindenki lássa, aki hisz abban, amiben ő hisz, akivel van egy közös szenvedélye, amit úgy hívnak, Magyarország, hogy most ki kell állni a hazánkért.
Azt mondta a résztvevőknek, ne engedjék, hogy elrontsák a jókedvüket, azért jöttek össze, mert szeretnek együtt lenni, a kampány nem tehertétel, hanem valójában egy lehetőség, hogy a hasonszőrűek, az egyformán gondolkodók összejöhessenek. A kampány szép és jó dolog, együtt lenni jó, ezért visszautasítják az összes fenyegetést, gyűlöletkeltést, ócsárlást és acsarkodást - rögzítette.
Kitért arra is, hogy a mögöttünk hagyott négy év rendkívül igazságtalan volt, sőt 2020 óta folyamatosan igazságtalanságokat kell elszenvednünk; abból áll a magyar politika és kormányzás és az Önök élete, hogy mások által okozott válságokat kell elhárítani. Olyan válságokat kell kivédeni, amiket nem mi okoztunk: a koronavírus-járványt sem mi okoztuk, a háborút sem, az inflációt sem, a brüsszeli elhibázott szankciókat sem, mégis ezek blokkolják a magyar gazdaságot - mutatott rá.
Szerencsésebb időkben ennyi munkával kétszer ilyen gyorsan is haladhatnánk - jegyezte meg, hozzátéve: az előttünk álló négy év sem tűnik különösen igazságosnak. Mégis, minden külső nehézség dacára, megyünk előre, nem adjuk fel egyetlen célunkat sem, hanem minden célt a nehéz körülmények közepette is megpróbálunk megvalósítani - hangsúlyozta.
