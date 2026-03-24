Orbán Viktor: egy ukránbarát kormány háborúba viszi az országot és elküldi a magyarok pénzét Ukrajnának

Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási kampányba

Ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket, beépülnek a magyar politikába, leginkább a Tisza Pártba, és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre a választásokat követően - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a választásokról szólva hangsúlyozta, "befordultunk a célegyenesbe", most már sokat gondolkodni nem kell. Ez most már olyan, mint a 400 méteres síkfutás: nincs taktika, nincs agyalás, nincs spekulálás. Ha mindannyian elvégezzük a munkánkat, 19 nap múlva nagy győzelmet fogunk aratni - összegzett.

Amerikában azt szokták mondani, hogy az emberek jobban hisznek a szomszédjuknak, mint a politikusoknak - jelezte, hozzáfűzve: a munka a következő 19 napban az, hogy mindenkivel beszéljenek, és mondják el mindenkinek, hogy mi a választás tétje.