Nem csoda, hogy Magyar Péterre alig kíváncsiak Orosházán, miközben Orbán Viktor megtölti a főteret Kaposváron

Aki másnak vermet ás, maga esik bele

– jegyezte meg Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki Magyar Péter orosházi rendezvényéről osztott meg egy felvételt, amelyen a Tisza Párt vezetője a Fidesz helyi jelöltjét azzal támadta, hogy állítólag nem tud kólát kérni külföldön.

Majd felhívta a színpadra a saját országgyűlési képviselőjelöltjét, Gurzó Máriát, aki még magyarul sem tudta kimondani azt a települést, ahol elindul a választáson. A jelölt

Orosháza helyett folyamatosan Oroszországot mondott,

végül sokadik próbálkozásra sikerült kimondania helyesen a település nevét. Deák Dániel szerint nem csoda, hogy erre a nevetséges brigádra kevesen voltak kíváncsiak Orosházán.