Nem csoda, hogy Magyar Péterre alig kíváncsiak Orosházán, miközben Orbán Viktor megtölti a főteret Kaposváron

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án.
Magyar Péter nyelvtudása miatt csúfolta ki a fideszes jelöltet, majd jött a Tisza Párt jelöltje, akinek még a magyar nyelvvel is meggyűlt a baja.
2026. március 17., kedd 12:54
Aki másnak vermet ás, maga esik bele

– jegyezte meg Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki Magyar Péter orosházi rendezvényéről osztott meg egy felvételt, amelyen a Tisza Párt vezetője a Fidesz helyi jelöltjét azzal támadta, hogy állítólag nem tud kólát kérni külföldön.

Majd felhívta a színpadra a saját országgyűlési képviselőjelöltjét, Gurzó Máriát, aki még magyarul sem tudta kimondani azt a települést, ahol elindul a választáson. A jelölt 

Orosháza helyett folyamatosan Oroszországot mondott,

végül sokadik próbálkozásra sikerült kimondania helyesen a település nevét. Deák Dániel szerint nem csoda, hogy erre a nevetséges brigádra kevesen voltak kíváncsiak Orosházán.

Ezzel szemben Orbán Viktor Kaposváron megtöltötte a főteret

 – emlékeztetett az elemző.


Nyitókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

