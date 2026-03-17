Sokkoló áremelkedés Nyugat-Európában – ezt eresztené rá a tiszás Tarr Zoltán a magyar autósokra
Nem csoda, hogy Magyar Péterre alig kíváncsiak Orosházán, miközben Orbán Viktor megtölti a főteret Kaposváron
Aki másnak vermet ás, maga esik bele
– jegyezte meg Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki Magyar Péter orosházi rendezvényéről osztott meg egy felvételt, amelyen a Tisza Párt vezetője a Fidesz helyi jelöltjét azzal támadta, hogy állítólag nem tud kólát kérni külföldön.
Majd felhívta a színpadra a saját országgyűlési képviselőjelöltjét, Gurzó Máriát, aki még magyarul sem tudta kimondani azt a települést, ahol elindul a választáson. A jelölt
Orosháza helyett folyamatosan Oroszországot mondott,
végül sokadik próbálkozásra sikerült kimondania helyesen a település nevét. Deák Dániel szerint nem csoda, hogy erre a nevetséges brigádra kevesen voltak kíváncsiak Orosházán.
Ezzel szemben Orbán Viktor Kaposváron megtöltötte a főteret
– emlékeztetett az elemző.
Nyitókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
