Ordító különbségek: drónfotókból kiderül, mennyien voltak kíváncsiak Orbán Viktor és Magyar Péter országjárására

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k, lent) beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Ka
Szembetűnő a különbség Orbán Viktor kaposvári Békemenete és Magyar Péter mai országjárásának megállója között. A drónfotók azt mutatják, a Tisza „áradása” érdeklődés hiányában elmarad.
2026. március 17., kedd 09:38
Fájhat a feje Magyar Péternek, ugyanis elképesztő a kontraszt az ő „legfontosabb országjárásának” hétfői állomása és Orbán Viktor kaposvári Békemenete között. A legnagyobb közösségi oldalon sorra jelennek meg a drónfotók, amelyeken összevetik a miniszterelnök és a Tisza Párt elnökének a fórumát – és utóbbin az látszik, hogy a Tisza „áradása” érdeklődés hiányában elmarad.

Apáti Bence

Apáti Bence bejegyzésében felül Magyar Péter orosházi rendezvénye, alul Orbán Viktor kaposvári országjárása látható. 

A különbséget zongorázni lehet, persze csak kézzel, nem úgy ahogyan a zenebohóc Zelenszkij, Magyar Péter barija szokta. Ez bizony technikai K.O.”

– jegyezte meg az influenszer Volodimir Zelenszkij ukrán államfő korábbi, még színészként bemutatott egyik sajátos produkciójára utalva.

Szarvas Szilveszter

„A Tisza Párt elnökét mérsékelt méretű közönség fogadta, míg a miniszterelnököt óriási tömeg várta” – írta Szarvas Szilveszter, aki rámutatott: 

„nem is csoda, hogy a Brüsszellel és Kijevvel szövetkező Magyar Péterre semerre az országban nem kíváncsiak az emberek.”

 

Trombitás Kristóf

„Orbán Viktor Kaposváron – megyeszékhelyeken ugye összesen 3 fideszes maradt – vs. Magyar Péter Orosházán” – szúrt oda szellemesen a tiszások közismert gúnyolódására Trombitás Kristóf, hozzátéve:

 „tessék választani”.

 

Ahogy a gazda látja

Az Ahogy a gazda látja oldal is is felhívta a figyelmet a két rendezvény közötti kontrasztra: míg a Békemenet után Kaposváron gigantikus tömeg volt kíváncsi Orbán Viktorra, a Brüsszel-Kijev szövetség alkotta Tiszára Magyar Péter vezetésével láthatóan nem kíváncsiak az emberek.

Nyitóképünkön Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k, lent) beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án, fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

 

