Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbán Viktort, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál

Tovább erősíti a balos sajtó a választásokba való orosz beavatkozás narratíváját.
2026. március 22., vasárnap 08:22
A hazai balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét - szemlézte a Mandiner.

A lap szerint az SZVR számára készült belső jelentés mesterterve nem más, mint egy

 Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.

Az indoklás szerint az incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések „racionális síkjáról” egy „érzelmi dimenzióba” helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének.

De lássuk, ki is az, akinek a Washington Postba írt mondatait forráskritika nélkül terjeszti a külföldről finanszírozott magyarországi baloldali sajtó. 

A cikk írója, Catherine Belton a Putyin emberei című könyvében több ízben is Soros Györgyöt védi. 

A milliárdos spekulánst jóságos filantrópként festi le, aki szabadságot vitt a korábbi keleti blokk országaiba, szemben Putyin orosz oligarcháival. A szerző ráadásul arról is ír a könyvében, hogy Putyin befolyásolta a 2016-os amerikai elnökválasztást, holott erre 8 éve semmi bizonyíték nincs.

Életveszélyes „beavatkozások” 

Nemrég Zelenszkij fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, amikor egy sajtótájékoztatón egyértelműen Orbán Viktorra célozva kifejtette: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. 

Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

Alig egy nappal azután, hogy Zelenszkij elnök halálos fenyegetést küldött Orbán Viktornak, Alekszej Zsulavszkij politikai elemző már Magyarország megtámadásáról beszélt. 

YouTube-videójában azt fejtegette, hogy 120 ezer ukrán katonát – konkrétan toborzótiszteket (TCK)– küldenének Magyarországra, akik elhurcolnák, vagy ahogy ő fogalmazott, „becsomagolnák” a magyar férfiakat. 

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka merészkedett a legmesszibbre amikor is a kormányfő gyermekeit és unokáit is életveszélyesen megfenyegette. Omelcsenko úgy fogalmazott, a Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. (...)

Orbán gondoljon az öt gyermekére és hat unokájára.

A sort hosszasan lehetne folytatni a kárpátaljai magyarokat és gyermekeket is fenyegető ukrán halállistától, a fegyveres beavatkozást emlegető egykori parancsnokon át...

Hiteltelen forrás

Nemrég Panyi Szabolcs állt elő azzal, hogy Kreml megbízott egy csapatot azzal, hogy avatkozzon be a magyarországi parlamenti választásba.A titkosszolgálati ügyekben „mindig jól értesült” újságíró hitelessége azonban több ponton is megkérdőjelezhető. 

Ahogy Talabér Krisztián rámutatott, 

2024-ben azt állította, hogy Pintér Sándor helyét Bíró Marcell veszi át. Azt is állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf leköszön a honvédelmi tárca éléről. Gulyás Gergelyről azt állította, hogy lemond, berlini nagykövet lesz, a helyére pedig Lázár János vagy Szijjártó Péter lép. Továbbá, hogy Szijjártó Péter helyett Orbán Balázs lesz a külügyminiszter. Mindebből egyik sem következett be.


