Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbán Viktort, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál

A hazai balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét - szemlézte a Mandiner.

A lap szerint az SZVR számára készült belső jelentés mesterterve nem más, mint egy

Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.

Az indoklás szerint az incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések „racionális síkjáról” egy „érzelmi dimenzióba” helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének.

De lássuk, ki is az, akinek a Washington Postba írt mondatait forráskritika nélkül terjeszti a külföldről finanszírozott magyarországi baloldali sajtó.