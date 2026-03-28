Lökdösődés és anyázás: Győrben is kimutatta foga fehérjét a tiszás szeretetország - Videó

Elszabadultak az indulatok Győrben Orbán Viktor kampánykörútjának pénteki állomásán. A Patrióta által közzétett videón az látható, hogy a felhevült tiszás támogatók több alkalommal lökdösődtek, miközben válogatott sértésekkel illették a csatorna riportereit.



Menj már az any*dba! – hangzik el a videóban, majd azt látni, hogy a szóbeli fenyegetőzés fizikai atrocitásba torkollik, amikor ugyanis meglökik Filep Dávidot. Ezt követően – a felvételek szerint– más riporterek felé is agresszíven közelednek a megvadult tiszások.



Nyitókép: Képernyőfelvétel