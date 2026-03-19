A tiszás politikusok már a saját szavazóik előtt is egyre kínosabbak

A kampány tele van szürreális jelenetekkel, ennek ékes példája Hajdúböszörmény tiszás polgármesterének nyelvtani hibákkal teletűzdelt Facebook-bejegyzése. Göröghné Bocskai Éva végig nagy betűvel posztolta ki, hogy „BAJBAN A FIDESZ!”, mert nagykereskedők szerint 110 ezer zsák 1,5 kilós hagyma és krumpli beszerzésére kért árajánlatot.

Ennyire félnek! A szegénységet kampányeszközzé tenni a politika legalja. Szavazatot vásárolni pedig egyenesen bűncselekmény!

− fogalmaz a politikus, és hozzáteszi, ha valóban segíteni akarnának, nem kampányidőszakban jutna eszükbe a krumpli és a hagyma.

A választók többet érdemelnek ennél! A magyar emberek többet érdemelnek ennél! Elég volt! Kormányváltásra van szükség!

− vonja le a konzekvenciát az ellenzéki politikus.