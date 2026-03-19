Göröghné Bocskai Éva
hajdúböszörmény
polgármester
tisza

A tiszás politikusok már a saját szavazóik előtt is egyre kínosabbak

Göröghné Bocskai Éva Hajdúböszörmény polgármestere
A kommentelők „szétszedték” Hajdúböszörmény tiszás polgármesterét, miután Göröghné Bocskai Éva megvádolta a Fideszt, hogy nagy tételben szerez be hagymát és krumplit, hogy osztogatni tudja a választás előtt. Vannak, akik azt írták, szégyen a Tisza Párt, és mindenki magából indul ki, a tiszások így vásárolják a szavazókat.
A kampány tele van szürreális jelenetekkel, ennek ékes példája Hajdúböszörmény tiszás polgármesterének nyelvtani hibákkal teletűzdelt Facebook-bejegyzése. Göröghné Bocskai Éva végig nagy betűvel posztolta ki, hogy „BAJBAN A FIDESZ!”, mert nagykereskedők szerint 110 ezer zsák 1,5 kilós hagyma és krumpli beszerzésére kért árajánlatot. 

Ennyire félnek! A szegénységet kampányeszközzé tenni a politika legalja. Szavazatot vásárolni pedig egyenesen bűncselekmény!

− fogalmaz a politikus, és hozzáteszi, ha valóban segíteni akarnának, nem kampányidőszakban jutna eszükbe a krumpli és a hagyma. 

A választók többet érdemelnek ennél! A magyar emberek többet érdemelnek ennél! Elég volt! Kormányváltásra van szükség!

− vonja le a konzekvenciát az ellenzéki politikus.

A kommentelők nem kímélik a polgármestert

A kommentelők azután ízekre szedték Göröghnét. Egyikük azt írja, bajban a Tisza, már kínlódik, nem tudja hogy mocskolódjon, de nem sokáig vergődik már! Más kijelenti, egy 

újabb hazugság a Tiszától. Bravó! Csúcsra viszik ezt a műfajt!

Az aranyhal meg a kacsa mellé köretnek adják − utal egy olvasó Magyar Péter megjegyzésére −, „elmebeteg”, meg az is, aki képes hinni ennek a gyagyásnak − jegyzi meg. Van, aki udvariasan, de kőkeményen fogalmaz:

Kedves Éva! Önmagából csinál bohócot ezzel a poszttal! Kérem ennek nagyon járjon utána, mert a saját választók előtt is kellemetlen helyzetbe kerül!

„Mikor a Tisza saját birkáit hergeli” − teszi hozzá valaki, más úgy véli, csupa szégyen a Tisza Párt, van, aki szerint mindenki magából indul ki, a tiszások így vásárolják a szavazókat, de mindegy is, a végén számolják a kacsákat.

Egy kommentelő azt írja, 

nagyon unalmas ez a szöveg már. Minden egyes választás előtt elsüti az ellenzék ezt a szlogent, na meg persze a csaltak a választáson dumát. Persze, ha a Tisza nyerne, akkor semelyik ellenzéki érzelműnek nem jutna eszébe vizsgálódni. 

Egy olvasó megjegyzi, érdekes, amit a polgármester írt, hiszen Nyírbogáton éppen a Tisza osztott burgonyát és a hagymát! Más szerint ez a poszt pont azt bizonyítja, hogy mit gondol a Tisza a szavazókról.

Nyitókép: Göröghné Bocskai Éva Facebook-oldala
 

 

