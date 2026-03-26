A kémkedéssel vádolt Panyi Szabolcs bevallotta mindazt, amiért feljelentést tesz a kormány

Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója rendesen megijedt, miután kémkedés gyanújával feljelentették. Azt írta, tevékenységét több mint egy évtizede folytatja, így valószínűleg ő van most a legkevésbé meglepődve ezen a fejleményen. Azt állítja, a vádakkal szemben sokkal könnyebben tudna védekezni, ha nem újságíró lenne. Azt állítja, hogy nem működött együtt külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar és az orosz külügyminiszterek közötti telefonbeszélgetésről utólag próbált meg információkat begyűjteni - írta a Magyar Nemzet.

Emlékezetes, pár nappal korábban kikerült Panyi Szabolcsról egy hangfelvétel, amin egy ismeretlen nőnek arról beszél, hogy egy meg nem nevezett európai uniós állam szervének továbbította Szijjártó Péter telefonszámát. Erről most azt állítja, „semmilyen információértékkel nem bírt az a két telefonszám, amelyen a magyar külügyminiszter rendszeresen hívta Lavrovot”.

A kémkedéssel vádolt újságíró végső elkeseredettségében megosztott egy zavaros történetet is, miszerint magángépeken Oroszországból drágaköveket, és készpénzt hordanak hordanak be bizonyos szereplők Magyarországra. Ennek alátámasztására semmit nem tett közzé. Segítséget is kért, azt szeretné, ha újabb források jelentkeznének nála, akik alátámasztják „értesüléseit”.