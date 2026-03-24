Agyonlőttek egy 16 éves kamaszt, szökésben a tettes

Lövések dördültek egy New York-i lakótelepen helyi idő szerint hétfőn este hat óra körül – írta a New York Post.

A Brooklyn kerületben lévő háztömbhöz ezt követően riasztották a rendőrséget, amely több egységgel a helyszínre vonult. Az egyenruhások a lakásokat átfésülve egy 16 éves fiúra találtak rá, aki eszméletlen állapotban volt, mellkasán pedig lőtt sebet fedeztek fel.



A fiatalt rögtön az egyik helyi kórházba szállították, ahol azonban már nem tehettek érte semmit, csak a halál beálltát tudták megállapítani az orvosok.

Egyelőre tisztázatlanok a tragédia pontos körülményei, nem tudni, ki és milyen céllal végzett a kamasszal. A hatóság nyomoz a lövöldözéssel kapcsolatban.