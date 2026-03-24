Agyonlőttek egy 16 éves kamaszt, szökésben a tettes
Lövések dördültek egy New York-i lakótelepen helyi idő szerint hétfőn este hat óra körül – írta a New York Post.
A Brooklyn kerületben lévő háztömbhöz ezt követően riasztották a rendőrséget, amely több egységgel a helyszínre vonult. Az egyenruhások a lakásokat átfésülve egy 16 éves fiúra találtak rá, aki eszméletlen állapotban volt, mellkasán pedig lőtt sebet fedeztek fel.
A fiatalt rögtön az egyik helyi kórházba szállították, ahol azonban már nem tehettek érte semmit, csak a halál beálltát tudták megállapítani az orvosok.
Egyelőre tisztázatlanok a tragédia pontos körülményei, nem tudni, ki és milyen céllal végzett a kamasszal. A hatóság nyomoz a lövöldözéssel kapcsolatban.
Szétverte, majd kilökte az exét az ablakon egy nő
Brutális bundabotrány, közel 50 eljárás indult
Leszakadt egy híd Botfalunál - Fotók
„Eltemetem az anyámat a gyerekemmel együtt” – Anyja ölhette meg az 5 éves gyereket
Üdítő helyett mérget ivott, belehalt a 12 éves fiú
12 éves fiú erőszakolt meg egy 60 éves nőt, össze is verte
Megölte, feldarabolta, majd hordóba rejtette apja holttestét egy férfi
14 éves fiú holttestét találták meg egy családi házban
Gyerekek hívták a rendőrséget - holtan találták a szüleiket
Összeesett és meghalt egy 18 éves focista
Magyar Péter kiutasított ukrán kémbarátja kiadta az ukázt