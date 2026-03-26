Mentőhelikoptert riasztottak Anarcsra, két férfit ért baj
A település polgármestere is megszólalt.
2026. március 26., csütörtök 17:55
Csütörtökön mentőhelikoptert riasztottak két férfihez Anarcsra, az egyikük súlyos sérüléseket szenvedett - számolt be róla a SZON.

Kertész Zoltán, Anarcs polgármestere a lap megkeresésére elmondta, hogy égési sérüléseket szenvedtek. Bár mentőhelikoptert is riasztottak az esethez, végül mind a két sérültet földi úton szállították kórházba. 

Az egyik férfit a kisvárdai kórház látta el, a másikat a nyíregyházi kórház. Szerencsére már mind a két harminc év körüli beteg otthon van, az egyikőjük könnyebben sérült meg a karján, a másik sérülése súlyosabb volt, a karját és a mellkasát érte a forró lé otthon. Amikor harmadjára voltam a családnál, pont akkor hívták őket a nyíregyházi kórházból, hogy mehetnek a férfiért

 – részletezte a baleset körülményeit a polgármester.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság sajtószóvivője megerősítette, hogy forrázás történt a településen, vizsgálják a körülményeket.


Nyitókép: Facebook/Traffipax Kisvárda

 

