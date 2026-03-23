Lecsapott a TEK, nagy erőkkel vonultak ki Kalocsára

Gyors beavatkozásra volt szükség.
2026. március 23., hétfő 17:03
Elképesztő esetről számolt be hétfőn a police.hu: egy kalocsai férfi élő videóban fenyegette meg családtagját, a Terrorelhárítási Központ munkatársai fogták el a kalocsai férfit.

Egy családi viszály csúcspontjaként március 19-én az egyik fél élő videóban közölte, hogy meg fogja ölni a másikat.

Most szólok neked, úgy foglak kilőni, mint egy vaddisznót!

-    hangzott el a videóban.

Eközben egy fegyvernek látszó tárgy is előkerült, ezért a rendőrök a TEK segítségét kérték.

A férfi ellen jelenleg zaklatás miatt indult eljárás.

A nyitókép illusztráció: MTI/Lakatos Péter
 

 

