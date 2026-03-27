Lángok között találtak egy idős férfit a XII. kerületben, fotókon a borzalmas állapotok
Kigyulladt egy kétemeletes társasház tetőtéri lakása pénteken reggel Budapest XII. kerületében.
A fővárosi katasztrófavédelem közleménye szerint a Zsolna utcai ingatlan egyik szobája teljes terjedelmében égett, a lángok pedig már a tetőszerkezetre is átterjedtek, amikor a tűzoltók megérkeztek a helyszínre.
A szakemberek rövid idő alatt megfékezték, illetve teljesen eloltották a tüzet, közben pedig egy idős férfi is kimenekítettek a lakásból, majd átadták őt a mentőknek.
Az eset részleteire tűzvizsgálati eljárás derít majd fényt.
