2026. március 27. péntek, Hajnalka
Lángok között találtak egy idős férfit a XII. kerületben, fotókon a borzalmas állapotok

Egyelőre nem derült ki, mi okozhatta a tüzet.
2026. március 27., péntek 14:19
Kigyulladt egy kétemeletes társasház tetőtéri lakása pénteken reggel Budapest XII. kerületében.

A fővárosi katasztrófavédelem közleménye szerint a Zsolna utcai ingatlan egyik szobája teljes terjedelmében égett, a lángok pedig már a tetőszerkezetre is átterjedtek, amikor a tűzoltók megérkeztek a helyszínre.

Galéria: Kigyulladt egy társasház a XII. kerületben
Fotó: Katasztrófavédelem
Kigyulladt egy társasház a XII. kerületben

A szakemberek rövid idő alatt megfékezték, illetve teljesen eloltották a tüzet, közben pedig egy idős férfi is kimenekítettek a lakásból, majd átadták őt a mentőknek.

Az eset részleteire tűzvizsgálati eljárás derít majd fényt.

 

