Orbán Viktor: nagy nemzeti egységre van szükség, hogy erős háborúellenes szövetséget hozzunk létre
Dömötör Csaba: Ha Tisza-kormány jönne, eltörölnék a rezsicsökkentést, a védett árazást, és a multik különadóját
A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője emlékeztetett: a Tisza gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István tegnap bejelentette, hogy sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árkorlátozásra van szükség.
Magyarul: ha Tisza-kormány jönne, akkor visszavágnák a multik különadóját, eltörölnék a rezsicsökkentést és az üzemanyagok védett árazását is
- magyarázta.
Dömötör Csaba szavai szerint az, amit Kapitány István mondott, teljes összhangban van a brüsszeli követelésekkel. Az Európai Bizottság legutóbbi, 2025. júniusi ajánlásaiban is arra szólít fel, hogy fokozatosan vezesse ki az energiaár-támogatásokat, azaz a rezsicsökkentést - tette hozzá.
A politikus hangsúlyozta: a multikat terhelő különadók kivezetése is folyamatosan visszatérő eleme volt a bizottsági követeléseknek, 2011 óta szinte minden évben. Ezt vette át Kapitány István miniszterjelölt, ami szinte törvényszerű annak a ténynek ismeretében, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalatától érkezik, több tiszás jelölttel együtt - mutatott rá, megjegyezve: az Európai Bizottság többkulcsos jövedelemadót is javasol Magyarországnak, ez köszönt vissza a Tisza korábban kiszivárgott programjában.
Közölte: a Tisza EP-képviselői szavazataikkal is megtámogatták ezt a brüsszeli javaslatokat a megszorító csomagra. 2025 márciusában például megszavazták azt a parlamenti határozatot, amely a bizottsági követelések végrehajtása mellett áll ki - ismertette, jelezve: ezt Magyar Péter is megszavazta.
Elmondta továbbá, hogy a tiszás képviselők több alkalommal szavaztak az Európai Parlamentben a rezsicsökkentés eltörlésére, kivezetésére is.
Gerzsenyi Gabriella arról is beszámolt, hogy bizottsági tisztviselőként ő többször leírta, hogy az energiaár-támogatás hasztalan
- fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ezek a megszorító tervek egy nagyobb képbe illeszkednek. Mint mondta, a brüsszeli vezetők csak úgy tudják előteremteni a háború és Ukrajna finanszírozásához szükséges összegeket, hogy az uniós költségvetés átalakítása mellett erővel helyet csinálnak a tagállami költségvetésekben is. Azzal számolnak, hogy ha a tagállamok végrehajtják a megszorításokat, akkor el tudják utalni a háborúfinanszírozás következő részleteit - mutatott rá.
A Fidesz EP-képviselője kifejtette: ezekből a tényekből az rajzolódik ki, hogy a Tisza párt nem csupán nem tud nemet mondani a brüsszeli támogatóiknak, szövetségeseiknek, hanem nem is akar. "Hiába tagadják, amikor lebuknak: a tiszás megszorító tervek részletei ott vannak a bizottságtól átvett programpontokban, a szavazataikban, és a szakértőik szűk körű nyilatkozataiban" - mondta.
Dömötör Csaba hangsúlyozta: ha ezt csomagot végrehajtanák, az jóval magasabb gáz- és áramszámlát jelentene, és jóval drágább tankolást.
"Mindenki kiszámolhatja a következő tankolásnál, hogy mennyivel kellene többet fizetnie, ha Kapitány úr és Magyar úr megvalósítanák a tervüket. Amit képviselnek, az röviden úgy foglalható össze: kevesebb pénz a családoknak, több a multiknak, örömhír a háborús kasszának és Zelenszkij elnöknek"
- fogalmazott.
Rögzítette: "mi ezzel teljesen ellentétes álláspontot képviselünk. Vessenek be ellenünk bármit, olajblokádot, kémeket, lejárató cikkeket, akkor is kiállunk a meggyőződésünk mellett: a magyarok pénzének nem a háborúban, hanem Magyarországon a helye. Nem a multiknál, hanem a magyar családoknál" - hangoztatta, majd leszögezte: ebben az ügyben is a Fidesz jelenti a biztos választást.
Kérdésre válaszolva a politikus úgy fogalmazott: a tiszás tervek végrehajtásának gazdasági értelemben drasztikus hatása lenne, "a Bokros-csomag ehhez képest eltörpül."
Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság ajánlásaiban a vagyonadó bevezetése is szerepel.
Azzal kapcsolatban, hogy Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták a magyar külügyminisztert, Dömötör Csaba kiemelte: megdöbbentő, hogy Panyi Szabolcs milyen "elképesztő nyíltsággal" beszél arról, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt. Meg kell nézni, ez kimeríti-e valamilyen bűncselekmény fogalmát, és ha igen, meg kell tenni a szükséges lépéseket.
Azzal kapcsolatban, hogy a tiszás informatikusok bizonyítottan együttműködtek ukrán hatóságokkal, a politikus azt mondta: ha Magyarországon bármely párt esetében felmerül, hogy külföldi titkosszolgálatok beépülnek informatikai rendszerekbe, akkor a magyar hatóságoknak, a kémelhárításnak kötelessége fellépni ez ellen. Rögzítette: a magyar kémelhárítás végzi a dolgát.
Szavai szerint felmerül annak a gyanúja, hogy zsarolhatóvá akarták tenni a Tisza pártot. Dömötör Csaba megjegyezte, ebből is látszik, hogy minden eszközt bevetnek. A 2022-es "mikroadományos" botrány eltörpül a mostani összegek és a mostani eszközök mellett - idézte fel.
Hangsúlyozta: a közelgő választás jóval többről szól, mint hogy ki vezesse Magyarországot.
"Arról is szól, hogy igenis lehetséges más út az európai politikában, lehetséges a háborús út helyett béke útját járni, lehetséges fellépni a migráció ellen, és lehetséges egy olyan politika, amely az európai családokat helyezi a középpontba, nem mások elvárásait" - fogalmazott.
Azzal kapcsolatban, hogy Gulyás Virágot, a Mandiner újságíróját megtámadták, Dömötör Csaba elmondta: a felvétel alapján az eset kimeríti a törvényszegés esetét. Úgy látszik, ragályos az a téboly, az az erőszakosság, amit Magyar Péter a magyar politikába hozott - jegyezte meg.
"Itt az ideje, hogy kimondjuk: vannak határok, amelyeket nem lehet átlépni. Mi ezeket nem fogjuk átlépni, akkor sem, ha az ellenfeleink megteszik"
- húzta alá.
Forrás: MTI/ Nyitókép: Dömötör Csaba hivatalos Facebook-oldala
