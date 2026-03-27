Dömötör Csaba: Ha Tisza-kormány jönne, eltörölnék a rezsicsökkentést, a védett árazást, és a multik különadóját

A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője emlékeztetett: a Tisza gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István tegnap bejelentette, hogy sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árkorlátozásra van szükség.

Magyarul: ha Tisza-kormány jönne, akkor visszavágnák a multik különadóját, eltörölnék a rezsicsökkentést és az üzemanyagok védett árazását is

- magyarázta.

Dömötör Csaba szavai szerint az, amit Kapitány István mondott, teljes összhangban van a brüsszeli követelésekkel. Az Európai Bizottság legutóbbi, 2025. júniusi ajánlásaiban is arra szólít fel, hogy fokozatosan vezesse ki az energiaár-támogatásokat, azaz a rezsicsökkentést - tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta: a multikat terhelő különadók kivezetése is folyamatosan visszatérő eleme volt a bizottsági követeléseknek, 2011 óta szinte minden évben. Ezt vette át Kapitány István miniszterjelölt, ami szinte törvényszerű annak a ténynek ismeretében, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalatától érkezik, több tiszás jelölttel együtt - mutatott rá, megjegyezve: az Európai Bizottság többkulcsos jövedelemadót is javasol Magyarországnak, ez köszönt vissza a Tisza korábban kiszivárgott programjában.