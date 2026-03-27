Hidvéghi: A Tisza Párt veszélyt jelent Magyarország békéjére

Hidvéghi Balázs legújabb Facebook-oldalára feltöltött videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy Zelenszkij és Brüsszel is mindent bevet, hogy egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon.

Mondjuk ki: az ukránok már bent vannak a Tisza Pártban. Nem csak Brüsszel, Zelenszkij is mindent bevet, hogy egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Egy olyan bábkormány, amit bele lehet tolni a háborúba és bele lehet kényszeríteni Ukrajna finanszírozásába

– kezdte a politikus, majd felsorolta, hogy mennyi mindent megtesznek azért, hogy bábkormányunk legyen.

Mivel dolgoznak? Kémekkel. Gazdasági nyomással. Olajblokáddal a magyarok ellen. A gázvezetékünk megtámadásával. Brüsszeli és ukrán pénzekkel. Külföldi titkosszolgálatokkal. Ukrán informatikai támogatással. És mindez itt zajlik a szemünk előtt

– folytatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, és kiemelte, hogy a Tisza párt készen áll, hogy egy olyan kormányt hozzon létre, amely kiszolgálja Brüsszelt – és Ukrajnát.