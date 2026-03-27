Orbán Viktor: nagy nemzeti egységre van szükség, hogy erős háborúellenes szövetséget hozzunk létre
Hidvéghi: A Tisza Párt veszélyt jelent Magyarország békéjére
Hidvéghi Balázs legújabb Facebook-oldalára feltöltött videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy Zelenszkij és Brüsszel is mindent bevet, hogy egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon.
Mondjuk ki: az ukránok már bent vannak a Tisza Pártban. Nem csak Brüsszel, Zelenszkij is mindent bevet, hogy egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Egy olyan bábkormány, amit bele lehet tolni a háborúba és bele lehet kényszeríteni Ukrajna finanszírozásába
– kezdte a politikus, majd felsorolta, hogy mennyi mindent megtesznek azért, hogy bábkormányunk legyen.
Mivel dolgoznak? Kémekkel. Gazdasági nyomással. Olajblokáddal a magyarok ellen. A gázvezetékünk megtámadásával. Brüsszeli és ukrán pénzekkel. Külföldi titkosszolgálatokkal. Ukrán informatikai támogatással. És mindez itt zajlik a szemünk előtt
– folytatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, és kiemelte, hogy a Tisza párt készen áll, hogy egy olyan kormányt hozzon létre, amely kiszolgálja Brüsszelt – és Ukrajnát.
És ki kell nekik ehhez? Magyar Péter. Hogy Magyarország is beálljon a sorba. Hogy végre legyen egy kormány, amely kiszolgálja Brüsszelt – és Ukrajnát. Amely támogatja a háborút és az ukrán állam működését. A Tisza készen áll erre. Ezt már többször megmutatták. Ruszin-Szendi kimondta: ha kell, mindenkit berántanak a háborúba
– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, majd Kapitány Istvánról beszélt, aki a magyarok pénzét egyértelműen Ukrajnának szeretné adni.
Kapitány István pedig világossá tette: jön a pénzbehajtás. A rezsicsökkentés eltörlését, a védett árak megszüntetését, a multik különadójának kivezetését tervezik. Adóemelésekkel és megszorításokkal akarják elvenni a magyar emberek pénzét, hogy azt az ukránoknak adják
– hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő, majd hozzátette, hogy a Tisza komoly veszélyt jelent országunkra.
A Tisza nem kis veszély. A Tisza ukránbarátsága a magyarok békéjét és pénzét fenyegeti. Ne engedjük, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!
– zárta a politikus.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
