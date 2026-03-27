Orbán Viktor: Lettország miniszterelnöke téved

Orbán Viktor kiemelte, 2025 decemberében azért járult hozzá Magyarország a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.

Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára

- értékelt a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a lett miniszterelnök "nem kérheti tőlem, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogassak, amely jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet".

Ajánlatom tisztességes. Vissza kell térni a 2025. decemberi állapotokhoz, és minden megoldódik

- szögezte le Orbán Viktor.