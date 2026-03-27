Orbán Viktor: Lettország miniszterelnöke téved

Lettország miniszterelnöke téved, Magyarország a 2025 decemberében kötött uniós megállapodás szerint jár el - írta Orbán Viktor miniszterelnök Evika Silina lett kormányfőnek címzett, az X-en pénteken közzétett bejegyzésében.
2026. március 27., péntek 08:47
Orbán Viktor kiemelte, 2025 decemberében azért járult hozzá Magyarország a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.

Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára 

- értékelt a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a lett miniszterelnök "nem kérheti tőlem, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogassak, amely jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet".

Ajánlatom tisztességes. Vissza kell térni a 2025. decemberi állapotokhoz, és minden megoldódik

 - szögezte le Orbán Viktor.

Ugyanakkor megjegyezte, 

önnek ahelyett, hogy engem támad, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotokat, és ne tartsa olajblokád alatt Magyarországot.

Nekünk, magyaroknak nehéz megértenünk, hogy Lettország, szövetségesünk a NATO-ban és partnerünk az EU-ban, nem Magyarország mellett, hanem a szerződésszegő Ukrajna mellett áll ebben a kérdésben. Remélem, hogy ez az elhibázott és unfair politikai pozíciója a lojális együttműködés szellemében változni fog 

- fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta, 

hazám álláspontja jogilag korrekt, morálisan helyes, politikailag észszerű.

Több tiszteletet Magyarországnak!

 - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

