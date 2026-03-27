Orbán Viktor: Lettország miniszterelnöke téved
Orbán Viktor kiemelte, 2025 decemberében azért járult hozzá Magyarország a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.
Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára
- értékelt a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a lett miniszterelnök "nem kérheti tőlem, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogassak, amely jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet".
Ajánlatom tisztességes. Vissza kell térni a 2025. decemberi állapotokhoz, és minden megoldódik
- szögezte le Orbán Viktor.
Ugyanakkor megjegyezte,
önnek ahelyett, hogy engem támad, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotokat, és ne tartsa olajblokád alatt Magyarországot.
Nekünk, magyaroknak nehéz megértenünk, hogy Lettország, szövetségesünk a NATO-ban és partnerünk az EU-ban, nem Magyarország mellett, hanem a szerződésszegő Ukrajna mellett áll ebben a kérdésben. Remélem, hogy ez az elhibázott és unfair politikai pozíciója a lojális együttműködés szellemében változni fog
- fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta,
hazám álláspontja jogilag korrekt, morálisan helyes, politikailag észszerű.
Több tiszteletet Magyarországnak!
- zárta bejegyzését Orbán Viktor.
