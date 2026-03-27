Kokain, haverok, buli, egymás lehallgatása – ez a Tisza Párt Menczer Tamás szerint

Menczer Tamás a videóban úgy fogalmazott: szerinte a Tisza Párton belül olyan helyzet alakult ki, hogy „mindenki mindenkit lehallgat” – idézte az Origo.

A politikus azt mondta: már nehéz követni, hogy a párton belül éppen ki hallgat le kit, de állítása szerint ez az egyik legfontosabb következtetés az elmúlt időszak botrányaiból.

A kommunikációs igazgató a videóban a Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert is bírálta, és azt állította, hogy a párt környezetében rendszeresen szóba kerülnek drogos bulik.

Menczer Tamás szerint erről Radnai Márk, a párt alelnöke beszélt egy korábbi hangfelvételen, amelyben – a politikus állítása szerint – különböző drogok, köztük kokain és LSD is szóba került.