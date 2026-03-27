Kokain, haverok, buli, egymás lehallgatása – ez a Tisza Párt Menczer Tamás szerint
Menczer Tamás a videóban úgy fogalmazott: szerinte a Tisza Párton belül olyan helyzet alakult ki, hogy „mindenki mindenkit lehallgat” – idézte az Origo.
A politikus azt mondta: már nehéz követni, hogy a párton belül éppen ki hallgat le kit, de állítása szerint ez az egyik legfontosabb következtetés az elmúlt időszak botrányaiból.
A kommunikációs igazgató a videóban a Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert is bírálta, és azt állította, hogy a párt környezetében rendszeresen szóba kerülnek drogos bulik.
Menczer Tamás szerint erről Radnai Márk, a párt alelnöke beszélt egy korábbi hangfelvételen, amelyben – a politikus állítása szerint – különböző drogok, köztük kokain és LSD is szóba került.
A Fidesz-KDNP politikusa úgy fogalmazott: Radnai Márk arról is beszélt, hogy ha nyilvánosságra kerülnének felvételek egy olyan estéről, amely egy szórakozóhelyen kezdődött és egy drogos afterpartin folytatódott, az szerinte komoly következményekkel járna.
Menczer Tamás a videóban azt mondta: szerinte ezek az ügyek azt mutatják, hogy a Tisza Párt körül „zűrös” viszonyok alakultak ki. A politikus hozzátette: véleménye szerint az ország jövőjét nem lehet ilyen emberekre bízni.
A kommunikációs igazgató a videó végén úgy fogalmazott: Magyarország jövőjét szerinte inkább Orbán Viktor vezetésére érdemes bízni.
