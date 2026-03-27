Menczer: Kapitány István és Bujdosó Andrea át akarja verni a magyarokat
Németh Balázs: plakátok is bizonyítják, Zelenszkij a tiszás jelölteket támogatja
Zelenszkij jelöltje Müller Anna
− állítja videós Facebook-posztjában Németh Balázs egy plakát mellett állva, amelyen valóban a tiszás ellenfele és az ukrán elnök látható. „Ez kőkemény, ezek szerint igaz volt a pletyka, ráadásul ez hivatalos tiszás plakátnak tűnik” − teszi hozzá, utalva arra, hogy egy nyomdából olyan fülest kaptak, hogy több választókerületben cserélik a tiszás plakátokat, és rájuk kerül Zelenszkij.
A Fidesz képviselőjelöltje szerint volt az interneten több olyan videó az elmúlt napokban, ahol azt kérdezgették a tiszás országjárás résztvevőitől, hogy
inkább Orbán Viktor vagy inkább Zelenszkij alakítson kormányt április után és a többség azt válaszolta, hogy Zelenszkij.
„Lehet, hogy meg is mérték, eszerint Zelenszkij jelöltje például itt észak-Pesten Müller Anna, a magyarok meg majd döntenek áprilisban” − jelenti ki a videófelvétel végén Németh Balázs.
Nyitókép: Tények
