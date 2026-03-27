Orbán Viktor: Ukrajnából is érkeztek pénzek Nyugatra, esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből

Újabb lebukás… Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből. Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – írta közösségi oldalán pénteken Orbán Viktor, aki szerint a folyamatban lévő nyomozások azt mutatják: nemcsak Nyugatról érkeztek források Ukrajnába.

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Ukrajnából dollármilliárdok áramolhattak Magyarországon keresztül Nyugatra, és ezek egy része politikai célokat szolgálhatott.

Orbán Viktor videójában részletesebben is beszélt az ügyről. Eszerint az amerikai elnökválasztással összefüggésben olyan információk kerültek napvilágra, amelyek alapján ukrán forrásokkal támogathatták Joe Bident Donald Trump ellenében. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ukrán pénzekből segíthették a demokrata kampányt.

A kormányfő párhuzamot vont a nemzetközi és a magyarországi folyamatok között is. Szerinte „ugyanezt teszik most Magyarországon”: ukránbarát kormány létrehozására törekednek, amelyhez ügynököket küldenek, és támogatják az ukránbarát ellenzéki erőket.