2026. március 27. péntek, Hajnalka
Orbán Viktor: Ukrajnából is érkeztek pénzek Nyugatra, esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből

A nyomozások során kiderült, Ukrajnából is érkeztek pénzek Nyugatra ukránpárti erők finanszírozására.
2026. március 27., péntek 10:00
Újabb lebukás… Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből. Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – írta közösségi oldalán pénteken Orbán Viktor, aki szerint a folyamatban lévő nyomozások azt mutatják: nemcsak Nyugatról érkeztek források Ukrajnába.

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Ukrajnából dollármilliárdok áramolhattak Magyarországon keresztül Nyugatra, és ezek egy része politikai célokat szolgálhatott.

Orbán Viktor videójában részletesebben is beszélt az ügyről. Eszerint az amerikai elnökválasztással összefüggésben olyan információk kerültek napvilágra, amelyek alapján ukrán forrásokkal támogathatták Joe Bident Donald Trump ellenében. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ukrán pénzekből segíthették a demokrata kampányt.

A kormányfő párhuzamot vont a nemzetközi és a magyarországi folyamatok között is. Szerinte „ugyanezt teszik most Magyarországon”: ukránbarát kormány létrehozására törekednek, amelyhez ügynököket küldenek, és támogatják az ukránbarát ellenzéki erőket.

A bejegyzésben felidézte az „ukrán aranykonvoj” ügyét és az azzal kapcsolatos nyomozást. Orbán Viktor azt mondta: feltárták, hogy az országon keresztül jelentős pénzösszegek haladhattak át nyugati irányba. Állítása szerint ezeknek a forrásoknak egy része végül az Egyesült Államokba került.

A miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij „minden eszközt bevet”, és akár arannyal vagy dollárral is hajlandó támogatást szerezni Ukrajna háborús törekvéseihez.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar kormány célja, hogy ennek véget vessen Magyarországon, és megakadályozza a külső befolyásolási kísérleteket.

Nyitókép: MTI

