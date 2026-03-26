Orbán Viktor: nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét
Tiszás képviselőjelölt bántalmazta a Megafon fotósát
„Beazonosítottuk, hogy ki támadt rá a Megafonnak drónfelvételeket készítő srácra” – számolt be Deák Dániel a közösségi oldalán, aki rámutatott, hogy Tóth Tamás, a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselőjelöltje volt az egyik támadó, írja a hirado.hu.
Deák Dániel rávilágított, hogy Tóth Tamás és társai bűncselekményt követtek el, ezért a rendőri intézkedés és feljelentés már megtörtént.
„Üzenjük Magyar Péternek, hogy hiába küld ránk verőlegényeket, mi nem fogunk megijedni, akkor is bemutatjuk az igazságot”
– hangsúlyozta Deák Dániel.
A felvételen látszik, ahogy a rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körbevették a Megafon fotósának autóját, és nem engedték neki, hogy elhagyja a helyszínt. A kameráját és az autóját pedig megrongálták. Az elemző szerint a fiatal férfit a munkája miatt inzultálták, mivel a médiában rendszeresen jelennek meg olyan felvételek, amelyek bemutatják, hogy szolid érdeklődés övezi Magyar Péter országjárását.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
