Tiszás képviselőjelölt bántalmazta a Megafon fotósát

Erőszakos tiszás aktivisták támadtak a Megafon munkatársára Magyar Péter országjárásán, közölte posztjában Deák Dániel, a Megafon tagja és a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Az egyik támadót már sikerült beazonosítani, aki nem más, mint Tóth Tamás, a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselőjelöltje.
2026. március 26., csütörtök 21:18
„Beazonosítottuk, hogy ki támadt rá a Megafonnak drónfelvételeket készítő srácra” – számolt be Deák Dániel a közösségi oldalán, aki rámutatott, hogy Tóth Tamás, a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselőjelöltje volt az egyik támadó, írja a hirado.hu.


Deák Dániel rávilágított, hogy Tóth Tamás és társai bűncselekményt követtek el, ezért a rendőri intézkedés és feljelentés már megtörtént. 

„Üzenjük Magyar Péternek, hogy hiába küld ránk verőlegényeket, mi nem fogunk megijedni, akkor is bemutatjuk az igazságot” 

– hangsúlyozta Deák Dániel.


A felvételen látszik, ahogy a rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körbevették a Megafon fotósának autóját, és nem engedték neki, hogy elhagyja a helyszínt. A kameráját és az autóját pedig megrongálták. Az elemző szerint a fiatal férfit a munkája miatt inzultálták, mivel a médiában rendszeresen jelennek meg olyan felvételek, amelyek bemutatják, hogy szolid érdeklődés övezi Magyar Péter országjárását.
 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

