Tiszás képviselőjelölt bántalmazta a Megafon fotósát

„Beazonosítottuk, hogy ki támadt rá a Megafonnak drónfelvételeket készítő srácra” – számolt be Deák Dániel a közösségi oldalán, aki rámutatott, hogy Tóth Tamás, a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselőjelöltje volt az egyik támadó, írja a hirado.hu.



Deák Dániel rávilágított, hogy Tóth Tamás és társai bűncselekményt követtek el, ezért a rendőri intézkedés és feljelentés már megtörtént.

„Üzenjük Magyar Péternek, hogy hiába küld ránk verőlegényeket, mi nem fogunk megijedni, akkor is bemutatjuk az igazságot”

– hangsúlyozta Deák Dániel.