Ukrán mintára akarják akár halálos zavargások árán megbuktatni a magyar kormányt

A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani. Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében, és már csak néhány hét van hátra az országgyűlési választásokig - írja a Mandiner.

A kijelentés alapja az a Medián-felmérés, amelyet még saját korábbi nyilatkozataik szerint sem lehet választási előrejelzésként kezelni, mégis erre építve kezdtek el egyes szereplők súlyos állításokat megfogalmazni. Mindez különösen visszás annak fényében, hogy a Medián a saját számait is meghamisította korábban, és ezzel teljesen hiteltelenné vált a piacon.

A Medián körüli botrány nem új keletű: Hann Endre korábban maga ismerte el, hogy voltak olyan közlések, amelyek kifejezetten a közvélemény befolyásolását szolgálták. Nem véletlen, hogy a 23 százalékos különbséget is nehéz komolyan venni.



Fidesz győzelem esetén zavargásokat vizionálnak

A történet igazán botrányos fordulatot akkor vett, amikor az amerikai liberális újságíró, Michael Weiss reagált a bejegyzésre. Posztjában azt írta: