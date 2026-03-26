Ukrán mintára akarják akár halálos zavargások árán megbuktatni a magyar kormányt

Egyre kevésbé leplezik a magyar kormány kritikusai, milyen forgatókönyvet tartanak elfogadhatónak, ha nem a „megfelelő” eredmény születik az áprilisi országgyűlési választásokon. A Fidesz győzelme esetére már erőszakos, akár halálos zavargásokat, sőt az Euromajdan eseményeit idéző utcai káoszt helyeztek kilátásba.
2026. március 26., csütörtök 13:16
A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani. Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében, és már csak néhány hét van hátra az országgyűlési választásokig - írja a Mandiner.

A kijelentés alapja az a Medián-felmérés, amelyet még saját korábbi nyilatkozataik szerint sem lehet választási előrejelzésként kezelni, mégis erre építve kezdtek el egyes szereplők súlyos állításokat megfogalmazni. Mindez különösen visszás annak fényében, hogy a Medián a saját számait is meghamisította korábban, és ezzel teljesen hiteltelenné vált a piacon.

A Medián körüli botrány nem új keletű: Hann Endre korábban maga ismerte el, hogy voltak olyan közlések, amelyek kifejezetten a közvélemény befolyásolását szolgálták. Nem véletlen, hogy a 23 százalékos különbséget is nehéz komolyan venni.


Fidesz győzelem esetén zavargásokat vizionálnak

A történet igazán botrányos fordulatot akkor vett, amikor az amerikai liberális újságíró, Michael Weiss reagált a bejegyzésre. Posztjában azt írta: 

Ha Orbán megpróbálja ezt elcsalni – és szinte biztosan meg fogja –, akkor ez egy felturbózott Euromajdan lesz egy EU- és NATO-tagországban. Figyelj nagyon, Amerika...

A Fidesz győzelme esetére már erőszakos zavargásokat vizionálnak.
Forrás: X / Michael Weiss

Ez a kijelentés nem kevesebbet sugall, mint hogy egy esetleges Fidesz-győzelem után erőszakos, az ukrajnai Euromajdan eseményeit is meghaladó zavargások törhetnek ki. Az Euromajdan pedig nem pusztán politikai tiltakozás volt, hanem halálos áldozatokat követelő tüntetéssorozat.

A logika egyértelmű: ha a választási eredmény nem a kívánt módon alakul, akkor azt automatikusan csalásként kell értelmezni, és ennek nyomán akár erőszakos reakció is „indokolt” lehet. Ez a narratíva nemcsak felelőtlen, hanem rendkívül veszélyes is.


Nyitókép: MTI

 

