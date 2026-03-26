Gyászol a volt válogatott futballsztár, 2 gyereke maradt félárván
Két nappal a meccs előtt otthagyta a magyar válogatottat a fiatal középpályás
Eddig sem volt könnyű helyzetben Marco Rossi, most azonban egy újabb ember dőlt ki azok közül, akikkel a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya számolhatott a csapat soron következő két barátságos mérkőzésén.
Az MLSZ az X platformon jelentette be, hogy Szűcs Kornél izomsérülést szenvedett, ezért két nappal a Szlovénia elleni felkészülési találkozó előtt elhagyta a nemzeti együttes keretét.
Az újvidéki Vojvodina 24 éves középpályása 2024 októberében, a bosnyák válogatott ellen ölthette magára először a címeres mezt, azóta viszont egyetlen alkalommal sem vetette be őt Rossi mester.
A mieink szombaton este hat órától a szlovénokat fogadják a Puskás Arénában, kedden hét órától pedig ugyancsak hazai pályán Görögországgal mérkőznek meg.
Nyitókép: a Magyar Labdarúgó Szövetség Facebook-oldala
