Orbán Balázs: Zelenszkij ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot

Orbán Balázs a Facebook-oldalán foglalta röviden össze, amit az ukrán kémelhárítási ügyről tudni kell. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot, a Tisza Pártba dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukránokkal tartottak kapcsolatot. Beépültek.

A kiugrott rendőr, akit a baloldali sajtó felkapott, azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga. A szolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el. Az lett volna a bűn, ha nem foglalkoznak velük

− közölte, majd hozzátette, a riasztó az, hogy ilyen kiterjedt műveleti tevékenységet folytatnak az ukránok Magyarországon. „Meg kell védeni Magyarország biztonságát. Nem azokat kellene támadni, akik ezt a munkát elvégzik!” − jelentette ki.

A Napnál is világosabb, hogy az ukránok és az ügynökhálózatuk azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak

− fogalmazott. Orbán Balázs azt állítja, a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán, és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi manipulációk nélkül szavazhassanak a jövőjükről.